Satiriker Jan Böhmermann wettert gegen Grenzkontrollen: „Bringen überhaupt nix“

Berlin. – Nach den tödlichen Messerattacken in Mannheim und Solingen sind in Deutschland die Rufe nach einer Verschärfung des Asylrechts lauter geworden. Zuletzt hatte die Bundesregierung angekündigt, Asylbewerber direkt an der deutschen Grenze abzuweisen. Auf diese Ankündigung gab es zahlreiche Reaktionen. Auch der Satiriker Jan Böhmermann äußerte sich dazu und meinte, Grenzkontrollen würden nichts bringen.

„Regierung sperrt uns ein“

In einem Videobeitrag thematisierte er die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ab dem 16. September Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen einführen zu wollen: „Für so ein paar billige politische Punkte sperrt die SPD-Grüne-FDP-Bundesregierung uns ein und Europa und die Welt aus“. Und CDU und CSU würden „natürlich noch mehr Abschottung“ wollen. Später wurde allerdings bekannt, dass die Gespräche zwischen der Ampelkoalition, die sich mit der größten Oppositionspartei auf eine gemeinsame Verschärfung des Asylrechts einigen wollte, gescheitert sind. „Wer hätte gedacht, dass der Asylgipfel platzt? Also ich nicht“, so Böhmermann, der meint, dass sich „die Nazis“ vor lauter Freude gar nicht mehr einkriegen würden, „die kichern sich einen, weil alle aus ihrem blaubraunen Arsch heraus Politik machen“, so der Satiriker. „Und wir reden gar nicht darüber, dass Grenzkontrollen überhaupt nix bringen.“

In den Sozialen Medien, in denen das Video die Runde macht, gab es heftige Reaktionen. „Wenn Böhmermann poltert, ist das das beste Zeichen, daß man politisch auf dem richtigen Weg ist“, schreibt ein Nutzer. „Jan Böhmermann ist das was passiert, wenn man Satire verstaatlicht“, erklärt ein anderer. Ein Nutzer pflichtete Böhmermann allerdings bei und erklärte in Bezug auf dessen Behauptung, dass Grenzkontrollen nichts bringen würden: „Tun sie ja auch nicht, wenn sie nicht mit Zurückweisungen verbunden sind.“ Unter diesem Kommentar wird allerdings auf einen ZDF-Beitrag verwiesen, wonach im Rahmen der Grenzkontrollen während der Fußball-EM 2024 fast 300 Schleuser festgenommen werden konnten.