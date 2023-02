Stefan Juritz

Chefredakteur

Stefan Juritz wurde 1988 in Kärnten geboren und lebt in der Steiermark. In Graz studiert er Germanistik und Philosophie an der Karl-Franzens-Universität. Abseits des Studiums widmet sich der Fan der 80er-Musik am liebsten der konservativen Ideengeschichte und der Frage nach Identität. 2018 war er Mitgründer der Tagesstimme, die später mit dem Freilich Magazin fusionierte, dessen Chefredakteur Juritz seit 2022 ist.