Christlicher NGO-Mitarbeiter im Heiligen Land: „Christen im Orient gehören in ihre Heimat – nicht ins Exil“

Trotz zunehmender Bedrohungen und einer wachsenden Auswanderungswelle sieht François-Xavier Gicquel, Leiter von SOS Chrétiens d’Orient, die Zukunft der orientalischen Christen nicht im Exil, sondern in ihrer angestammten Heimat. Er fordert ein klares Bekenntnis Europas zur Bewahrung des christlichen Erbes im Nahen Osten.

FREILICH: Herr Gicquel, könnten Sie sich unseren Lesern vorstellen?

François-Xavier Gicquel: Ich bin François-Xavier Gicquel, der Einsatzleiter der 2013 gegründeten Nichtregierungsorganisation SOS Chrétiens d’Orient. Wir sind heute in acht Ländern tätig: im Irak, in Syrien, im Libanon, in Jordanien, in Pakistan, in Äthiopien und in Armenien. Unser Ziel ist es, christlichen Gemeinschaften zu helfen, in ihrem Land, dem Land ihrer Väter, zu bleiben.

Können Sie uns die derzeitige Präsenz von SOS Chrétiens d’Orient im Heiligen Land, insbesondere in den vom israelisch-palästinensischen Konflikt betroffenen Gebieten, beschreiben?

SOS Chrétiens d’Orient ist seit 2015 in Jordanien von der syrischen Grenze bis zum Roten Meer für alle christlichen Gemeinschaften des Landes tätig. Seit Beginn des Krieges haben wir zwei humanitäre Hilfsaktionen in Gaza durchgeführt. Unser Ziel für dieses Jahr ist es jedoch, unsere Präsenz zu verstärken.

Welche sind die größten Schwierigkeiten, mit denen die christliche Bevölkerung in dieser Region heute konfrontiert ist?

Das hängt davon ab, worüber man spricht. Wenn man speziell vom Heiligen Land spricht, ist klar, dass die christliche Bevölkerung hauptsächlich mit zwei Problemen zu kämpfen hat. Das erste Problem ist natürlich die Verfolgung durch die Hamas, da bekannt ist, dass sich die Zahl der Christen seit deren Machtübernahme und den täglichen Verfolgungen fast um das Zehnfache verringert hat. Ein weiteres Problem ist die Verfolgung durch die israelischen Behörden. Da die Christen im Heiligen Land als palästinensische Einwohner gelten, werden sie als Araber betrachtet und sind daher täglich denselben Schikanen, Demütigungen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten usw. ausgesetzt wie die übrigen Palästinenser.

Was den Rest der Region, den Nahen und Mittleren Osten, betrifft, hängt es vom jeweiligen Land ab. Es würde Stunden dauern, darüber zu sprechen. Im Libanon kennen wir die traurige Wirtschaftskrise, die zunächst eine politische und dann eine wirtschaftliche Krise auslöste. Hinzu kamen die Explosion im Hafen von Beirut und schließlich eine militärische Krise. Im Irak spricht man von sektiererischer Gewalt, da der Bürgerkrieg nach dem Sturz von Saddam Hussein nie beendet wurde.

Bild: SOS Chrétiens d'Orient

Zunächst bekämpften sich Sunniten und Schiiten zehn Jahre lang, was zur Bildung von Mafia-Gruppen führte. Diese trafen die Christen, die ohnehin schon am stärksten isoliert sind, mit Entführungen, Lösegeldforderungen, Diebstahl von Grundbesitz, täglichen Demütigungen usw. Dann kam der Islamische Staat, der derselben Logik und Dynamik folgt. Heute bestehen die Spannungen weiterhin, auch wenn sich die Lage etwas verbessert hat. Diese mafiösen Gruppen existieren nach wie vor und vergiften das Leben im Land, insbesondere für die Minderheiten.

In Syrien ist die Lage bekannt. Nach den Jahren der eisernen Herrschaft von Baschar al-Assad kamen im vergangenen Dezember ehemalige Mitglieder von Al-Qaida an die Macht. Heute wissen wir, dass es bereits Übergriffe gegeben hat, zunächst gegen die Alawiten und die Drusen, dann gegen Kirchen. Ist das das Werk der Regierung? Das lässt sich bisher nicht sagen. Ich kann nicht in die Herzen der Menschen blicken, aber sicher ist, dass diese Gewalttaten von Gruppen begangen werden, die der Regierung nahestehen und sie zu einem bestimmten Zeitpunkt unterstützt haben. Die Frage ist, ob diese Regierung willens und in der Lage ist, diese Gewalt einzudämmen. Davon hängt die Zukunft der Christen in Syrien ab.

In Jordanien ist die Lage für Christen relativ gut, aber sie ist sowohl durch die geopolitische Situation als auch durch radikale Minderheiten, die Christen Demütigungen und Diskriminierungen aussetzen, angespannt. Das gilt für die Nachbarländer und die gesamte Region.

Wie wirkt sich dieser Konflikt konkret auf die christlichen Gemeinschaften im Gazastreifen, im Westjordanland oder in Jerusalem aus? Wie gestalten sie ihre Beziehungen zu den jüdischen und muslimischen Gemeinschaften?

Noch einmal: Ich war noch nie in Gaza, daher habe ich keine eigenen Erfahrungen vor Ort. Was die Bevölkerung in Gaza oder im Westjordanland angeht, sind die Christen dort jedoch Palästinenser wie alle anderen auch. Das bedeutet, dass sie denselben Bombardierungen und Angriffen ausgesetzt sind. Leider sehen wir in den Nachrichten regelmäßig, wie Kirchen von israelischen Bomben getroffen werden und wie Christen von israelischen Soldaten beschossen werden. Somit erleiden sie dasselbe wie alle anderen Bewohner Gazas und des Westjordanlands.

Ich war selbst in jüngster Vergangenheit im Südlibanon unterwegs und habe festgestellt, dass viele Dörfer im Süden zerstört wurden, insbesondere christliche Dörfer. Dörfer, die zu 100 Prozent christlich waren und in denen es keine schiitische Präsenz gab – die also nicht unbedingt verdächtigt wurden, Hisbollah-Kämpfer zu beherbergen – wurden vollständig zerstört. Man sieht also, dass die Politik Israels gegenüber den Menschen, die in diesen Gebieten leben, wahllos ist.

Was die Einwohner Jerusalems betrifft, so wissen wir, dass dieser Krieg, auch wenn es schon seit Langem Spannungen gibt, diese noch weiter verschärft hat und das Leben für die Araber in Jerusalem nun sehr schwierig geworden ist. Es gibt Spannungen und Diskriminierungen. So leiden auch die Christen unter denselben Diskriminierungen, ganz zu schweigen von Angriffen durch extremistische Gruppen, durch extremistische Juden. Das sehen wir jedes Jahr: Spucken, Beschimpfungen, Angriffe auf christliche Prozessionen und Gebäude (FREILICH berichtete), Steuern, von denen Christen früher befreit waren und die soeben wieder auf religiöse Gebäude und Grundstücke erhoben werden usw. (FREILICH berichtete). Das ist im Großen und Ganzen die Situation der Christen im Heiligen Land.

Besteht die Gefahr, dass die Christen im Heiligen Land eines Tages verschwinden werden?

Verschwinden? Ich weiß es nicht, denn sie leben seit jeher dort. Wir sprechen nicht nur von einer Religion, sondern von einem Volk, das heute christlich ist, aber seit Jahrtausenden in diesem Land lebt. Werden sie verschwinden? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass viele von ihnen eine unerschütterliche Treue an den Tag legen.

Wird ihre Zahl nun zurückgehen? Ja, das ist sicher. Wird sie drastisch zurückgehen? Leider denke ich, dass dieses Risiko groß ist. Man sieht, dass dies in allen Ländern der Region eine gewisse Dynamik ist. Die Tatsache, dass dies auch im Heiligen Land geschieht, beweist, dass es sich nicht nur um den Islam handelt, sondern dass es sich um eine Dynamik handelt, die tatsächlich zu einer Minderheitenstellung führt. Das ist äußerst traurig, denn Christen sollten in ihrem eigenen Land keine Minderheit sein, sondern ein Teil des großen nationalen Mosaiks dieser Länder.

In Syrien sind die Christen ein Bestandteil Syriens. Sie sind Syrer christlichen Glaubens. Das Gleiche gilt für den Irak, wo die Mehrheit der Christen assyrischer Herkunft ist, also vom Ursprung her Einwohner dieses Landes sind. Auch wenn sie zahlenmäßig in der Minderheit sind, sind sie doch vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Sie sind Iraker christlichen Glaubens. Tatsächlich wird heute versucht, diese Bevölkerungsgruppen zu spalten, um sie auf den Status einer Minderheit zu reduzieren und somit ihre Rechte, Sichtbarkeit und Repräsentativität einzuschränken.

Haben Sie direkte Kontakte zu den lokalen Kirchen? Was ist deren Botschaft heute?

Ja, auch hier beginnen wir unsere Arbeit im Heiligen Land. Wir werden das Netzwerk weiter ausbauen, das wir durch unsere Arbeit in Jordanien bereits solide etabliert haben – insbesondere mit dem Lateinischen Patriarchat von Jerusalem und der griechisch-orthodoxen Kirche.

Bild: SOS Chrétiens d'Orient

Was die anderen Länder der Region betrifft – den Irak, Syrien, den Libanon und Jordanien –, so haben wir Kontakte zu allen katholischen, orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen vor Ort. Wir sprechen mit den Patriarchen und Bischöfen und stehen täglich in direktem Kontakt mit den Priestern. Genau das macht unsere Besonderheit aus. Wir arbeiten vor Ort, unsere Büros befinden sich vor Ort und wir leben mit ihnen zusammen. Für andere Hilfswerke, die von ihrem Büro in Paris aus agieren, ist es so schwieriger, Ratschläge zu geben. Wir hingegen leben mit den Menschen vor Ort, verstehen ihre Verwirrung und können ihr Leid wirklich nachempfinden.

Aber es ist wichtig, ihnen zu sagen, dass sie eine grundlegende Rolle spielen: eine Rolle als Zeugen, eine kulturelle Rolle, eine spirituelle Rolle. Tatsächlich zählen sowohl ihre Brüder und Schwestern als auch die Welt auf sie, denn Christus hat uns gebeten, seine Botschaft zu bezeugen. Man muss stark bleiben, auch angesichts von Prüfungen, und darf niemals die Hoffnung verlieren. Deshalb haben wir uns erneut dafür entschieden, unter ihnen zu leben. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir sie nicht im Stich lassen werden, dass wir sie auf ihrem Weg immer begleiten und sie so gut wie möglich unterstützen werden, damit sie die Botschaft Christi weiterhin weitergeben können.

Oftmals lautet der Vorwurf: „Christliche NGOs = Kreuzzugslogik“. Wie antworten Sie darauf?

Tatsächlich tun wir genau das Gegenteil von dem, was uns vorgeworfen wird, denn wir achten in erster Linie darauf, den nationalen Zusammenhalt zu stärken. Wir betrachten die Christen nicht als Minderheit in einer Mehrheit oder als separate Blase im arabisch geprägten Nahen Osten. Für uns sind die Christen die ursprünglichen Bewohner dieser Länder, die heute mehrheitlich muslimisch oder jüdisch sind – wenn wir von Israel sprechen –, und sie haben ihren Platz in diesen Ländern.

Bild: SOS Chrétiens d'Orient

Nicht den Platz einer Minderheit, die inmitten dieser Menschen überleben oder einen Kampf um Einfluss gegenüber diesen Menschen führen muss. Sie sind vielmehr Bestandteil eines Landes und müssen ihren Platz in diesem Mosaik einnehmen, zu dem diese Länder heute geworden sind. Unabhängig davon, welche Position der eine oder andere im Westen einnimmt, ist dies eine Realität, die bestehen bleibt.

Wir sind also nicht hier, um die politische Landschaft in diesen Ländern zu verändern. Wir sind nicht hier, um die demografische Landschaft zu verändern. Wir sind hier, um den Christen zu ermöglichen, in Frieden mit ihren irakischen, syrischen, jordanischen, libanesischen, israelischen und palästinensischen Brüdern und Schwestern zu leben. Und das vorrangig nicht in einer Logik der Konfrontation, sondern des gemeinsamen Aufbaus.

Wie beurteilen Sie die Rolle der westlichen Mächte, insbesondere Europas, bei der Bewältigung bzw. Nichtbewältigung des Konflikts?

Mich schockiert, dass Frankreich es nicht schafft, sich zu diesem Konflikt zu positionieren. Das sagt viel aus. Frankreich hatte immer eine sehr klare Arabienpolitik mit ausgewogenen Positionen. Seit dem 7. Oktober beobachten wir jedoch ständige Kehrtwenden. Dies deutet auf Wahrnehmungsprobleme, mangelnde Kenntnisse über die Region und einen Mangel an politischem Mut hin. Letzterer führt dazu, dass die französischen Behörden dem Druck der Straße und der öffentlichen Meinung nachgeben, anstatt sich für unsere langfristigen geopolitischen Interessen und das Gemeinwohl einzusetzen.

Überraschend ist auch die Position der USA: Donald Trump ist ein glühender Verfechter Israels, doch selbst er ist von der Radikalität des israelischen Staates und von Netanjahu überrascht. Dies zeigt die Schwäche des Westens und die Radikalität Israels, mit der der Westen, der auf eine so brutale Eskalation nicht vorbereitet ist, nicht zurechtkommt.

Die AfD in Deutschland schlägt einen neutraleren Kurs ein. Sollte die französische Rechte diesem Beispiel folgen?

Auf jeden Fall. Es ist wichtig, eine gewisse Distanz und Ausgewogenheit in geopolitischen Fragen zu wahren. Oftmals richten sich diese souveränistischen und nationalistischen Parteien in Europa, insbesondere in Frankreich, entweder nach ihren Strategien zur Entdämonisierung, die langfristig nicht tragfähig sind, oder nach ihrer Unkenntnis des Themas, was zu einer kurzfristigen, emotionalen Reaktion führt. Auf einen internationalen Konflikt reagiert man nicht, ohne die Geschichte, unsere Interessen und das Gemeinwohl zu berücksichtigen. Vorsicht ist geboten und man sollte sich nicht blindlings hinter eine Seite stellen.

Was uns leiten muss, ist das Streben nach dem Gemeinwohl und die uneingeschränkte Verteidigung der Menschenwürde und des Wertes des menschlichen Lebens (vgl. Kardinal Pizzaballa, Lateinisches Patriarchat von Jerusalem). Verstöße gegen das menschliche Leben gibt es sowohl aufseiten der Hamas als auch aufseiten der israelischen Behörden. Es bedarf eines ausgewogenen und gerechten Ansatzes.

Rechtfertigen die „jüdisch-christlichen Wurzeln“ eine uneingeschränkte Unterstützung Israels?

Ich glaube nicht, dass der Ausdruck „jüdisch-christliche Wurzeln“ eine Grundlage Europas darstellt. Europa ist in erster Linie Erbe der hellenistischen und römischen Welt mit germanischen und keltischen Einflüssen und wurde tief vom Christentum geprägt. Die Juden hatten einen wichtigen und fruchtbaren Platz, aber das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Konstruktion, nicht einer identitätsstiftenden Grundlage.

In der Außenpolitik gibt es zwei Kompasse: unsere Interessen – es ist schwer, das europäische Interesse an der Zerstörung des Gazastreifens und des Westjordanlands und den damit verbundenen Migrationsfolgen zu erkennen – und das Streben nach dem Gemeinwohl, was die Verhältnismäßigkeit des „gerechten Krieges“ (Augustinus) impliziert. Als Europäer können wir keinen ungerechten Krieg unterstützen.

Was sagen Sie zur Rolle der EU als „moralische Macht“ und ihrem relativen Schweigen zu Gaza?

Es gibt mehrere Faktoren: den Verlust an Gewicht auf der internationalen Bühne (Reaktionen: „too little, too late“), Unkenntnis der Sachverhalte und Feigheit – die Angst, sich den Vereinigten Staaten entgegenzustellen oder das interne Gleichgewicht zu stören. Entscheidungen werden zu oft aus Angst vor kurzfristigen internen Unruhen und nicht aus Sorge um die langfristigen europäischen Interessen getroffen.

Was kann oder muss Europa jetzt tun?

Eine militärische Lösung für diesen Konflikt gibt es nicht. Allerdings sollten die Waffenbeschränkungen für Israel verschärft werden, um sicherzustellen, dass kein europäisches Material zu dem beiträgt, was die UNO als Völkermord bezeichnet hat. Zudem sollte ein Ende des Konflikts gefordert und eine Phase des Wiederaufbaus eingeleitet werden, die die Rückkehr der Palästinenser in ihre Heimat ermöglicht und jegliche Versuchung einer Zwangsumsiedlung ausschließt.

Eine europäische Diplomatie, die im christlichen Erbe verwurzelt ist?

Ja, das christliche Erbe schreibt keine Seite, sondern Prinzipien vor: Präsenz, Dienst am Gemeinwohl, Zeugnis und „gerechter Krieg“ (Verhältnismäßigkeit, Menschenwürde). Es gilt, sich gegen jeden Angriff auf die Würde und das Leben zu wehren, wo immer er auch stattfindet.

Wie lautet Ihre Botschaft an die Europäer, insbesondere an die jungen Menschen?

Ein Christ darf Ungerechtigkeit niemals tolerieren. Das Heilige Land ist eine unserer spirituellen Wiegen und ein Schlüssel zur Stabilität im Mittelmeerraum. Dieses Thema wurde von der Linken vereinnahmt, doch auch die Rechten müssen sich damit befassen und einen sofortigen und dauerhaften Frieden fordern, denn das liegt mittel- und langfristig im Interesse Europas.

Gibt es heute noch Freiwilligeneinsätze?

Ja, es gibt offene Einsätze im Irak, im Libanon, in Jordanien, in Äthiopien, in Armenien und in Ägypten. Der Einsatz in Syrien ist bis zur Klärung der Lage ausgesetzt, wird aber so bald wie möglich wieder aufgenommen. Die Freiwilligenarbeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns: Präsenz, Wiederaufbau, Alltagsprojekte, Teilen von Freuden und Leiden. Wir laden junge Europäer ein, eine konkrete Brüderlichkeit aufzubauen und eine starke menschliche und spirituelle Erfahrung an der Seite der orientalischen Gemeinschaften zu machen.

Woher schöpfen Sie Hoffnung?

Zunächst einmal aus Christus: Wir sind niemals allein. Und aus elf Jahren Tätigkeit, deren Früchte wir sehen: von der Familie bis zum Stadtteil, vom Dorf bis zur Gemeinde. Die Verbindung von Geistigem und Materiellem begründet unsere Entschlossenheit, weiterzumachen.

Wie kann man konkret handeln?

Zwei Schwerpunkte:

1) Unterstützung der Werke im Dienst der Christen im Orient durch Gebet, ehrenamtliches Engagement und Spenden, damit sie eine Zukunft in ihrer Heimat haben können.

2) Politik: sich weiterbilden (Geopolitik und christliche Lehre), sich engagieren und die gewählten Vertreter zu einer engagierten und ausgewogenen europäischen Politik im Nahen Osten auffordern, die dauerhafte Stabilität, Frieden und Wohlstand garantiert.

Herr Gicquel, vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person:

François-Xavier Gicquel ist Einsatzleiter der 2013 gegründeten NGO SOS Chrétiens d’Orient, die heute in acht Ländern tätig ist. Das Ziel der Organisation ist es, christlichen Gemeinschaften zu helfen, in ihrem Land bleiben zu können.