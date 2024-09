Erste Prognosen zu den Landtagswahlen: So haben Thüringen und Sachsen gewählt

Die ersten Prognosen der Wahlen in Sachsen und Thüringen zeigen, dass die AfD an Einfluss gewinnt, während CDU und Linkspartei schwächeln. Die Ergebnisse könnten die politische Landschaft nachhaltig verändern.

Am heutigen Tag wurde in Thüringen und Sachsen gewählt.

Dresden/Erfurt. – Der heutige Wahlabend in Sachsen und Thüringen sorgt bereits mit den ersten Prognosen um 18 Uhr für Spannung und deutet politische Verschiebungen an, die sich im Laufe des Abends noch konkretisieren könnten. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen zeichnen sich deutliche Erfolge für die AfD ab, während die etablierten Parteien zum Teil herbe Verluste hinnehmen müssen.

Sachsen: CDU und AfD fast gleichauf, Spannung um Linkspartei

In Sachsen liegt die CDU nach ersten Prognosen mit 32 Prozent knapp vor der AfD mit 31,5 Prozent. Das enge Rennen zwischen diesen beiden Parteien wird den weiteren Verlauf des Abends prägen, da beide um die Führungsrolle im Freistaat kämpfen. Noch kann sich die CDU als stärkste Kraft behaupten, doch der knappe Vorsprung vor der AfD ist ein Warnsignal für die Partei und zeigt den wachsenden Einfluss der Rechten in der Region.

An dritter Stelle liegt die relativ neue politische Bewegung Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 11,5 Prozent. Diese neue Kraft konnte anscheinend vor allem linke Protestwähler mobilisieren und tritt damit als ernstzunehmende politische Größe in Erscheinung.

SPD und Grüne liegen mit jeweils 7,5 Prozent bzw. fünf Prozent knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Beide Parteien müssen sich mit einem schwachen Ergebnis begnügen, das ihnen wenig Spielraum für die anstehenden Koalitionsverhandlungen lässt. Die FDP verpasst mit einen Prozent den Einzug in den Landtag.

Besonders spannend bleibt es für die Linkspartei, die in der Prognose bei 4,5 Prozent liegt und damit um den Einzug in den Landtag zittern muss. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sie über Direktmandate und die damit verbundene Grundmandatsklausel doch noch den Sprung ins Parlament schafft. Diese Frage wird sich erst im Laufe des Abends klären.

18-Uhr-Prognose Landtagswahl Sachsen 2024 ZDF / Forschungsgruppe Wahlen

Thüringen: AfD auf Siegeskurs, CDU abgeschlagen

Noch deutlicher sieht es für die AfD in Thüringen aus. Mit 33,5 Prozent liegt sie in der ersten Prognose klar vor der CDU, die nur auf 24,5 Prozent kommt. Für die Christdemokraten bedeutet dieses Ergebnis einen herben Rückschlag, da sie in Thüringen weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind.

Das BSW erreicht in Thüringen 14,5 Prozent und etabliert sich damit als drittstärkste Kraft. Diese neue politische Formation gewinnt sowohl in Sachsen als auch in Thüringen erheblichen Einfluss.

Die in Thüringen traditionell starke Linkspartei muss sich mit 11,5 Prozent begnügen. Dieses Ergebnis ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu früheren Wahlen und spiegelt die wachsende Unzufriedenheit der Wähler wider.

Für die SPD liegen die ersten Prognosen bei 6,5 Prozent, ähnlich wie in Sachsen ein sehr schwaches Ergebnis. Grüne und FDP werden mit Ergebnissen unter fünf Prozent nicht im Landtag vertreten sein, was die politische Landschaft weiter polarisiert.

18-Uhr-Prognose Landtagswahl Thüringen 2024 ZDF / Forschungsgruppe Wahlen

Ostdeutschland im Wandel

Die ersten Prognosen geben eine klare Richtung für den Wahlabend vor, es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Zahlen im Laufe des Abends verändern werden. Insbesondere in Sachsen könnte die Frage, ob die Linkspartei über Direktmandate in den Landtag einzieht, entscheidend für die Zusammensetzung des Parlaments sein. In Thüringen hingegen dürfte der deutliche Vorsprung der AfD vor der CDU das beherrschende Thema bleiben.

Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen stehen den etablierten Parteien schwierige Zeiten bevor. Das starke Abschneiden der AfD und das Auftreten neuer politischer Bewegungen wie dem BSW zeigen, dass sich die politische Landschaft in Ostdeutschland im Umbruch befindet.