AfD liegt in Umfrage nur noch zwei Prozentpunkte hinter Union

Berlin. – Rund fünf Wochen nach der Bundestagswahl am 23. Februar zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov: Die AfD rückt immer näher an die Union heran. Während CDU und CSU in der Sonntagsfrage auf 26 Prozent kommen, erreicht die AfD 24 Prozent. Damit liegt sie nur noch zwei Prozentpunkte hinter den Christdemokraten. Bei der Wahl selbst hatte die Union noch 28,5 Prozent der Zweitstimmen erhalten, die AfD war mit 20,8 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Der Abstand hat sich deutlich verringert.

Sonntagsfrage Bundestagswahl 26. März 2025 in Prozent, nächste Wahl voraussichtlich 2029 YouGov, 1.890 Befragte, 21. bis 24. März 2025

SPD und Grüne stabil, Linke legt zu

Die SPD verliert leicht an Zustimmung und kommt in der Umfrage auf 15 Prozent – ein Rückgang gegenüber 16,4 Prozent am Wahltag. Die Grünen bleiben mit 12 Prozent nahe an ihrem Wahlergebnis von 11,6 Prozent. Einen Zuwachs verzeichnet die Linke, die von 8,8 Prozent auf zehn Prozent klettert. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, das bei der Wahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war, erreicht in der Umfrage fünf Prozent. Die FDP, die mit 4,3 Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst hat, sinkt auf drei Prozent.

Koalitionsverhandlungen: Skepsis in der Bevölkerung