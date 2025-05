Verfassungsschutz: Warum wir nicht von Missbrauch oder Instrumentalisierung sprechen sollten

Nach der Hochstufung der gesamten AfD zu einer „gesichert rechtsextremistischen“ Bestrebung gab es auch von Hans-Georg Maaßen Kritik an der Behörde. Diese greife aber zu kurz und gehe am Grundproblem vorbei, moniert Bruno Wolters.

Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes und Chef der Werteunion Hans-Georg Maaßen, der 2016 noch die Beobachtung der patriotischen Aktivistenorganisation Identitäre Bewegung initiiert hatte, warnte am Montagmorgen in einem Gastkommentar für die liberalkonservative Plattform Nius vor einem Missbrauch des Inlandsgeheimdienstes zur Bekämpfung der Opposition.

Auch wenn sich der Text eher wie eine nachträgliche Korrektur des öffentlichen Bildes über den Autor liest, folgt der Jurist Maaßen doch einem ganz klaren Narrativ: Der Verfassungsschutz wird politisch missbraucht und als „politische Waffe“ gegen die Opposition, im konkreten Fall die AfD, eingesetzt. Die Lösung, mit der Maaßen schließt, ist dementsprechend einfach: „Ein wichtiger Schritt, der uns aus diesem Holzweg herausführt, bestünde darin, dem Verfassungsschutz die Beobachtung politischer Parteien und Oppositioneller zu untersagen, denn dadurch kann einem weiteren Missbrauch des Verfassungsschutzes durch Regierungspolitiker entgegengewirkt werden.“ So weit, so gut, aber: Maaßen macht es sich hier zu einfach.

Eine unvollständige Betrachtung

Die Debatte um den Verfassungsschutz und seine Rolle im Umgang mit der AfD ist brisant, weil die Betrachtung der Verfassungsschutzbehörden oft auf halbem Wege stehen bleibt. Vor allem Kritiker werfen der Behörde vor, „instrumentalisiert“ zu werden, um politische Gegner auszuschalten. Diese Kritik greift jedoch zu kurz. Kurz gesagt: Der Verfassungsschutz ist von seinem gesetzlichen Auftrag her grundsätzlich kein neutraler Beobachter, sondern von seiner Struktur her auf den Schutz der jeweiligen Regierung angelegt. Die Behauptung, er werde instrumentalisiert, verkennt seine grundlegende Funktion und die Realität seiner Arbeit. Die Verfassungsschutzbehörden tun genau das, was sie tun sollen – sie werden nicht „missbraucht“ oder „instrumentalisiert“. Denn damit wird zwischen den Zeilen suggeriert, dass eine andere Führung oder eine Reform des Verfassungsschutzes die derzeitige „Schieflage“ beseitigen würden. Nein. So einfach ist es aber nicht.

Die wahre Funktion des Verfassungsschutzes