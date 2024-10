Neue Umfrage: Union bleibt stärkste Kraft, AfD knackt 20-Prozent-Marke

Die CDU/CSU bleibt mit 31 Prozent an der Spitze, aber die AfD holt auf und erreicht 20 Prozent. Was bedeutet dies für die politische Zukunft Deutschlands?

Berlin. – Der aktuelle Insa-Meinungstrend für die Bild am Sonntag bestätigt die Dominanz der Union in der deutschen Parteienlandschaft. Mit 31 Prozent bleibt die CDU/CSU stärkste Kraft, auch wenn sie im Vergleich zur letzten Umfrage leicht um einen Prozentpunkt verliert. Die SPD kann sich als Teil der Ampelkoalition leicht erholen und gewinnt einen Prozentpunkt hinzu, bleibt aber bei schwachen 16 Prozent. Die Grünen stagnieren bei elf Prozent, während die FDP weiterhin nur vier Prozent erreicht und damit unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt, die den Wiedereinzug in den Bundestag gefährden würde.

AfD legt zu, Bündnis Sahra Wagenknecht verliert

Die AfD profitiert von der aktuellen politischen Lage und kann ihren Wert um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent steigern, womit sie zweitstärkste Kraft im Bundestag wird. Gleichzeitig verliert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zwei Prozentpunkte und kommt aktuell auf acht Prozent. Die Linke bleibt auf niedrigem Niveau stabil bei drei Prozent, während die Sonstigen leicht um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent zulegen.

Sonntagsfrage Bundestagswahl 05. Oktober 2024 in Prozent Insa für Bild am Sonntag, 1237 Befragte, 30. September bis 4. Oktober 2024

Die Umfrage gibt einen ersten Ausblick auf die nächste Bundestagswahl im September 2025. Aktuell präsentiert sich die Union als klarer Spitzenreiter, während die Ampelparteien weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen haben.