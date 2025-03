Linke legt zu: Neue Umfrage sieht Partei bereits bei zwölf Prozent

In einer aktuellen Umfrage legt die Linke deutlich zu und erreicht zwölf Prozent. Damit überholt sie sogar die Grünen.

Berlin. – Wenige Tage nach der Bundestagswahl zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage für RTL und ntv deutliche Verschiebungen in der Wählergunst. Vor allem die Linke könnte demnach an Zustimmung gewinnen – sie erreicht in der Umfrage zwölf Prozent und liegt damit deutlich über ihrem Wahlergebnis von 8,8 Prozent.

Linke überholt Grüne in neuer Umfrage

Während die Linke laut Forsa-Umfrage vom 4. März 2025 auf zwölf Prozent klettert, verlieren fast alle anderen Parteien an Zustimmung. Die Grünen liegen bei elf Prozent und würden damit nicht nur wie schon bei der Wahl hinter AfD und SPD, sondern sogar hinter die Linke zurückfallen. Im Vergleich zum Wahlergebnis vom 23. Februar 2025 (11,6 Prozent) verlieren sie in der Umfrage leicht.

Sonntagsfrage Bundestagswahl 05. März 2025 in Prozent, nächste Wahl voraussichtlich 2029 Forsa für RTL und ntv, 3.001 Befragte, 24. Februar bis 03. März 2025

Wie die Linke kann auch die AfD laut Forsa-Umfrage weiter zulegen. Mit 22 Prozent liegt sie 1,2 Prozentpunkte über ihrem letzten Wahlergebnis von 20,8 Prozent. Die Union aus CDU und CSU bleibt mit 28 Prozent stabil, bei der Wahl erreichte sie 28,5 Prozent.

FDP und BSW unter Druck

Für die FDP zeichnet sich dagegen ein deutlicher Rückgang ab. Laut Forsa käme die Partei aktuell nur noch auf drei Prozent – ein Minus von 1,3 Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis (4,3 Prozent). Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verliert: Es fällt von 4,9 Prozent bei der Wahl auf ebenfalls drei Prozent in der Umfrage.

Die SPD setzt ihren Abwärtstrend fort. Nach 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl fällt sie in der neuen Umfrage auf 15 Prozent. Der Anteil der sonstigen Parteien bleibt mit sechs Prozent stabil. Insgesamt zeigen die Zahlen, dass die politische Landschaft nach den Wahlen weiter in Bewegung ist – mit der Linken als überraschendem Gewinner der letzten Umfrage.