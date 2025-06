FREILICH Nr. 34: „Am Weg zur Volkspartei?“ – Vom Ibiza-Tief zum Höhenflug

Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, ist heute Realität: Die Freiheitlichen sind in mehreren Bundesländern an der Macht und wurden bei der Nationalratswahl stärkste Kraft. In der neuen FREILICH-Ausgabe analysieren wir, wie aus der einstigen Protestpartei die aktuell stärkste Kraft im Nationalrat werden konnte.

Interview mit Mario Kunasek

Im großen Interview spricht Landeshauptmann Mario Kunasek über seinen Weg an die Spitze der Steiermark, über die neue Regierung mit der ÖVP und darüber, wie die FPÖ ihr Versprechen auf echte Veränderung nun einlösen will.

In einer ausführlichen Analyse zeichnet der Politikberater Heimo Lepuschitz die Entwicklung der FPÖ unter Herbert Kickl nach und zeigt die Gründe für die jüngsten Erfolge der Partei auf. Außerdem blicken wir auf die Geschichte der freiheitlichen Regierungsbeteiligungen – eine wechselhafte Geschichte der Triumphe und des Scheiterns.

Bei den Freiheitlichen ist es der FPÖ-Chef Herbert Kickl, der im medialen Fokus steht. Doch auch hinter ihm gibt es eine schlagkräftige „zweite Reihe“ von Funktionären. In Kurzporträts stellen wir Dagmar Belakowitsch, Susanne Fürst, Norbert Nemeth, Arnold Schiefer und Reinhard Teufel vor.

Darüber hinaus beschäftigen wir uns in der neuen Ausgabe mit der freiheitlichen Zukunft: Mit Sebastian Schwaighofer, Maximilian Weinzierl und Manuel Litzke hat die FPÖ einige der jüngsten Nationalratsabgeordneten in ihren Reihen. Wir sprachen mit ihnen über ihre ersten Wochen im Parlament und ihre neuen politischen Aufgaben. Außerdem stellt ein Mitglied der FJ die Arbeit der FPÖ-Jugendorganisation vor, die heute optisch modernisiert und inhaltlich geschärft auftritt.

Eine Infografik über die FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat sowie Artikel über Jörg Haiders Konzept der „Dritten Republik“ und das Verhältnis von Partei- und Metapolitik runden den Schwerpunktteil ab.

Wirtschaft und Silicon Valley

Im Politik- und Wirtschaftsteil plädiert Benedikt Kaiser für eine neue Ökonomie Europas. Diese müsse „sozial, identitär und gemeinwohlorientiert“ ausgestaltet sein. Der Beitrag ist eine Rede, die der Autor bei einer Tagung des Instituts Iliade in Paris am 5. April 2025 hielt und FREILICH exklusiv zur Verfügung gestellt hat.

Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit dem Silicon Valley und dessen Tech-Milliardären. Der Artikel geht der Frage nach, was diese Tech-Milliardäre antreibt und von wem sie beeinflusst werden.

Im Kulturteil befasst sich der Germanist und Historiker Günter Scholdt mit dem Krieg in Literatur und Film. Passend dazu berichtet der Autor Jonathan Stumpf in einer Reportage von seinen Erlebnissen in einem Bootcamp der US-Army in Fort Benning.

Weitere Beiträge der Ausgabe:

- „Click Me Baby One More Time!“: Wie die Digitalisierung den Journalismus grundlegend verändert von Bruno Wolters

- „Antikapitalist Richard Wagner“: Revolutionäre Ideen im „Ring der Nibelungen“ von Joachim Paul

- „Kühle Analyse und umfassende Abrechnung“: Interview mit Josef Schüßlburner

- „Das Letzte“: Kolumne von Martin Lichtmesz

