„Wochenmarkt oder Drogenmarkt?“: AfD-Video zur Landtagswahl in Brandenburg geht viral

Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg geht die AfD mit einem KI-generierten Video viral, in dem sie zentrale Themen wie Drogenkriminalität, Migration und den Zustand der Infrastruktur im Land anspricht. Das Video sorgt in den Sozialen Medien für gespaltene Reaktionen zwischen Zustimmung und Kritik.

Potsdam. – In wenigen Tagen wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Nach der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommt die AfD auf 29 Prozent, die SPD auf 26 Prozent und die CDU auf 15 Prozent. Entsprechend legen sich die Parteien vor der Wahl am Sonntag ins Zeug, um die letzten Stimmen zu gewinnen. Die AfD tut dies mit einem KI-generierten Videoclip, der in den vergangenen Tagen in den Sozialen Medien viral ging.

„Wochenmarkt oder Drogenmarkt?“

n dem Video werden verschiedene Probleme angesprochen, mit denen Deutschland derzeit zu kämpfen hat. Darunter die Drogenkriminalität, der schlechte Zustand der Deutschen Bahn, das allgemeine Sicherheitsgefühl oder das Thema Migration. „Du entscheidest, ob die Ortsmitte deiner Heimatstadt einen Wochenmarkt behält oder einen Drogenmarkt bekommt, ob die Züge endlich wieder pünktlich fahren oder der Bahnhof zum Tatort wird. Du entscheidest, ob Eltern ihre Kinder morgens mit gutem Gewissen zur Schule schicken können oder ob die Angst vor Gewalt auf dem Schulhof schlaflose Nächte bringt, ob Brandenburg überhaupt noch eine Perspektive bedeutet oder Wohlstandsverlust und Überfremdung“, heißt es in dem Clip.

In dem Video wird auch Kritik an der aktuellen Regierung geübt, unter anderem daran, dass Deutschland mit Millionenbeträgen Projekte zum Ausbau von Radwegen in Peru unterstützt hat. „Du entscheidest, ob dein hart erarbeitetes Geld für Fahrradwege in Peru oder heile Straßen in der Heimat verwendet wird. Ob es in deine Zukunft investiert wir oder in die Zukunft von Fremden“, heißt es dazu im Video. „Du entscheidest, ob Brandenburg das Land der Kiefernwälder bleibt oder zum Land der Windradmonster verkommt“, wird in dem Video vor der Installation zusätzlicher Windräder gewarnt.

Gespaltene Reaktionen in Sozialen Medien

Auf X, wo das Video am Samstag vom offiziellen Profil der AfD Brandenburg geteilt wurde, wurde es bereits rund 1.500 Mal mit „Gefällt mir“ markiert und knapp 200 Mal kommentiert. Nutzer haben das Video bereits fast 27.000 Mal gesehen. Ähnlich sieht es auf Instagram aus, wo es bereits von über 21.000 Nutzern gesehen und über 180 Mal kommentiert wurde. Die Reaktionen auf den Clip sind erwartungsgemäß geteilt.

Anhänger der AfD bewerten den Clip auf Instagram positiv und geben ihm rund „5/5 Sterne“. Kritiker hingegen sehen in dem Videobeitrag „Populismus“, ein Nutzer wirft der AfD sogar Volksverhetzung vor. „Hat jemand das schon wegen Volksverhetzung angezeigt?“, steht unter dem Beitrag auf X.