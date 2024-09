Videos zeigen fehlende Grenzkontrollen – Kritik an Faeser in Sozialen Medien

In den Sozialen Medien kursieren derzeit Videos, die zeigen, dass nicht an allen Grenzübergängen nach Deutschland kontrolliert wird, was bei vielen Nutzern auf Kritik stößt. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass ohnehin nur stichprobenartige Kontrollen angekündigt worden seien.

In Sozialen Medien tauchen immer mehr Videos von Grenzübergängen auf, an denen keine Kontrollen stattfinden.

Berlin. – Seit Montag soll es stichprobenartige Kontrollen an allen deutschen Grenzen geben – ohne lange Staus und in enger Abstimmung mit den Nachbarländern, wie Innenministerin Faeser versicherte. Faeser hatte die Kontrollen am Sonntag noch einmal verteidigt und erklärt, man wolle damit „die irreguläre Migration weiter zurückdrängen, Schleuser stoppen, Kriminellen das Handwerk legen, Islamisten erkennen und aufhalten“. Lange Schlangen an den Grenzen werde es durch die stichprobenartigen Kontrollen nicht geben, versicherte Faeser. „Keine langen Staus, sondern smarte Kontrollen, so wie die aktuelle Lage es erfordert.“

Werbung

Videos zeigen fehlende Grenzkontrollen

Videos, die derzeit in den Sozialen Medien auftauchen, zeigen, dass es stellenweise tatsächlich keine langen Staus gibt. Der Grund dafür ist allerdings, dass an vielen Grenzübergängen gar keine Kontrollen durchgeführt werden. „Eure Innenministerin @NancyFaeser hat Euch erneut gepflegt verarscht. Solche Videos gibt es zu hunderten. Kein Übergang ist (anders) gesichert als vorgestern“, schreibt eine Nutzerin, die eines dieser Videos geteilt hat, das den Grenzübergang Lörrach - Riehen in Richtung Basel am Montag, 16. September zeigt. Das Video zeigt, dass weder auf Schweizer noch auf deutscher Seite Beamte standen, um die durchfahrenden Fahrzeuge zu kontrollieren. „Hier gibt es keine Kontrollen“, ist von dem Videoersteller zu hören.

Ähnlich ist die Situation am Grenzübergang Oberwiesenthal im Erzgebirge. Die Freien Sachsen kritisieren das Ausbleiben der angekündigten Kontrollen in den Sozialen Medien: „Seit gestern soll es angeblich flächendeckende Grenzkontrollen in der gesamten Bundesrepublik geben. So hat es zumindest Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt. Doch die Realität sieht anders aus: Schlepper haben weiterhin freie Fahrt.“

Berichte über Kontrollen

In den Kommentaren unter den Videos in den Sozialen Medien berichten weitere Nutzer, dass sie an den Grenzübergängen nicht kontrolliert wurden und auch keine Grenzbeamten vor Ort gewesen seien. Wiederum andere Nutzer weisen darauf hin, dass ohnehin nur stichprobenartige Kontrollen angekündigt waren.

In den Kommentaren finden sich aber auch Nutzer, die von Kontrollen an den von ihnen passierten Grenzübergängen berichten. „Stand gestern 2 Stunden lang in der Schlange zur Grenze von Polen nach Deutschland“, schreibt ein Nutzer. Eine andere berichtet, dass sie zuletzt auf der A3 in Richtung Österreich unterwegs war und an einer mobilen Grenze in Richtung Deutschland Kontrollen gesehen hat. Dort hätten Beamte auch mit Dienstfahrzeugen auf Park- und Rastplätzen gestanden. Auch in Ortschaften seien Kontrollen durchgeführt worden.