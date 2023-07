Höhenflug geht weiter: AfD laut Umfrage nun auch in Brandenburg stärkste Kraft

Der Höhenflug der AfD ist ungebremst. Nach Wahlsiegen in Sonneberg und Raguhn-Jeßnitz ist die AfD nun nicht nur laut einer Umfrage stärkste bundesweite Kraft, sondern auch in Brandenburg auf Platz eins. Die Partei hat im Insa-Meinungstrend für die BILD-Zeitung ihren bisher höchsten Wert im mitteldeutschen Bundesland erreicht.

Werbung

In einer aktuellen Umfrage liegt die AfD bei der Sonntagsfrage mit 28 Prozent deutlich vor der SPD mit 21 Prozent. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage hervor. Im Vergleich zur letzten Umfrage im April 2023 gewinnt die AfD drei Prozentpunkte hinzu, während die Sozialdemokraten unverändert bei 21 Prozent liegen.

Ungebremster Höhenflug der AfD

Die CDU kommt auf 18 Prozent und verliert einen Punkt, die Grünen erreichen neun Prozent und verlieren einen Punkt. Die Linke bleibt unverändert bei zehn Prozent, BVB/Freie Wähler erreichen erneut fünf Prozent, während die FDP von vier auf drei Prozent fällt und damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. Die rot-schwarz-grüne Koalition hätte mit 48 Prozent eine parlamentarische Mehrheit. In Brandenburg wird am 22. September 2024 ein neuer Landtag gewählt. Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete René Springer zeigte sich auf Twitter hocherfreut. Er kündigte eine Regierungsübernahme im Jahr 2024 an.