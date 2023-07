Sachsen-Anhalt: AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz

Die AfD in Sachsen-Anhalt hat eine Woche nach dem Sieg bei der Stichwahl um das Amt des Landrats im Landkreis Sonneberg einen weiteren Achtungserfolg erzielt. Der AfD-Kandidat Hannes Loth, der im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in der Stadt Raguhn-Jeßnitz im Juni 40,7 Prozent erreicht hatte, setzte sich am Abend in der Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Naumann war im ersten Wahlgang auf 36,9 Prozent gekommen. Loth schlug Naumann mit 51 Prozent knapp. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,51 Prozent.

Loth ist damit der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in der Bundesrepublik. Er ist seit 2016 Landtagsabgeordneter. Bis zu seiner Wahl in den Landtag war der Familienvater Produktionsleiter in der Landwirtschaft.