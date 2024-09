18-Uhr-Prognose: Erste Zahlen der Landtagswahl Brandenburg 2024

Die ersten Prognosen für die Landtagswahl in Brandenburg 2024 zeigen deutliche Zugewinne für die AfD und Verluste für die etablierten Parteien. Was bedeutet das für die politische Landschaft?

AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt bei der Wahl am heutigen Sonntag.

Potsdam. – Die ersten Prognosen zur Landtagswahl in Brandenburg 2024 liefern spannende Erkenntnisse über die politischen Veränderungen im Bundesland. Besonders auffällig sind die Zugewinne der AfD und die Verluste der etablierten Parteien, die sich auf die künftigen politischen Konstellationen auswirken könnten.

Nach den ersten Prognosen um 18 Uhr hat die AfD in Brandenburg stark zugelegt. Mit rund 29 Prozent liegt sie hinter der SPD, die auf 32 Prozent kommt. Der knappe Abstand zwischen den beiden Parteien lässt eine spannende Auszählung in den kommenden Stunden erwarten. Für die SPD bedeutet das Ergebnis, dass sie ihre Position als stärkste Kraft in Brandenburg verlieren könnte.

18-Uhr-Prognose Landtagswahl Brandenburg 2024 in Prozent Forschungsgruppe Wahlen für ZDF

Die CDU, die in Brandenburg lange Zeit eher die zweite Geige spielte, liegt nach den Prognosen bei elf Prozent. Auch die Grünen schneiden mit 4,5 Prozent deutlich schlechter ab als erhofft. Beide Parteien müssen mit deutlichen Mandatsverlusten rechnen und dürften es schwer haben, in möglichen Koalitionsverhandlungen eine entscheidende Rolle zu spielen. Die Grünen könnten sogar den Einzug in den Bundestag verpassen.

Die FDP bleibt deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Linkspartei und Wagenknecht-Bündnis kämpfen um Mandate

Besonderes Augenmerk gilt der Linkspartei, die in der ersten Prognose nur auf vier Prozent kommt. Damit steht sie auf der Kippe und muss um den Einzug in den Landtag bangen. Es bleibt abzuwarten, ob sie sich über Direktmandate und die Grundmandatsklausel doch noch Sitze im Parlament sichern kann.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht nach ersten Prognosen zwölf Prozent und könnte damit drittstärkste Kraft in Brandenburg werden. Das Abschneiden der neuen politischen Bewegung, die vor allem Protestwähler mobilisieren konnte, zeigt ihren wachsenden Einfluss in der linken Wählerschaft.

Spannende Koalitionsgespräche in Sicht

Sollten sich die ersten Prognosen mit dem tatsächlichen Wahlergebnis decken, wird die Regierungsbildung in Brandenburg eine Herausforderung. Die AfD könnte erstmals stärkste Kraft werden und damit die politische Landschaft deutlich verändern. Gleichzeitig verlieren die bisherigen Regierungsparteien, vor allem SPD und Grüne, deutlich an Einfluss, was die Bildung einer stabilen Regierung erschweren dürfte.

Die Prognosen für die Landtagswahl 2024 zeigen eine deutliche Verschiebung in der politischen Landschaft Brandenburgs. Während die AfD an Zustimmung gewinnt, kämpfen traditionelle Parteien wie SPD und Linkspartei um ihren Einfluss. Auch die SPD steht vor schwierigen Zeiten, da sie ihre Position als stärkste Kraft möglicherweise an die AfD abtreten muss. Es bleibt spannend, wie sich die Zahlen im Laufe des Abends entwickeln und welche langfristigen Auswirkungen das Wahlergebnis auf Brandenburg haben wird.