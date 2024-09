Empörung vor NR-Wahl: Freie Medien dürfen nicht aus dem Parlament berichten

Wien. – Am kommenden Wochenende findet in Österreich die Nationalratswahl statt. Das Medieninteresse ist groß. Auch Vertreter freier Medien wollten am Wahlabend direkt vor Ort berichten, doch nun sorgt der Ausschluss einiger freier Medien im Vorfeld der Wahl für Aufregung. Scharfe Kritik kommt unter anderem von FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker, der den Vorgang als „einmalig in der Zweiten Republik“ bezeichnete und dem ÖVP-geführten Innenministerium politischen Einfluss auf die freie Berichterstattung vorwarf.

Innenministerium entscheidet über Medienzugang

Laut Hafenecker wurde die FPÖ darüber informiert, dass der private Fernsehsender Report24 vom Innenministerium nicht zur Wahlberichterstattung im Parlament zugelassen worden sei. „Mir ist auch bekannt, dass noch zwei weitere Medien ausgeschlossen werden sollen“, fügte er hinzu. Besonders kritisch sei dabei, dass nicht das Parlament selbst, sondern das Innenministerium, genauer gesagt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste (DSN), diese Entscheidung getroffen habe.

Im Zusammenhang mit der DSN erinnerte Hafenecker an deren Leiter Omar Haijawi-Pirchner, der im Gemeinderatswahlkampf 2020 in einer ÖVP-Jacke gemeinsam mit der heutigen ÖVP-Familienministerin Susanne Raab aufgetreten war. Diese Nähe zur ÖVP sei auch von den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) thematisiert worden. Hafenecker wertete den Ausschluss der Journalisten als „ein starkes Stück“.

Vorwurf der Überwachung von Journalisten

Hafenecker äußerte sich dazu bei einer Pressekonferenz, deren Hauptthema ursprünglich die ORF-Haushaltsabgabe war, und sprach von einem „Spitzelstaat“. Es sei unvorstellbar, dass Journalisten durch den Geheimdienst überwacht und überprüft würden, was darüber entscheide, ob sie ihrer Arbeit nachgehen dürfen oder nicht. Die betroffenen Journalisten seien zudem nicht über die Gründe ihres Ausschlusses informiert worden, und selbst die Pressestelle des Parlaments wisse nichts über die Hintergründe.

Hafenecker forderte das Innenministerium auf, die Zugangsbeschränkungen für Journalisten am Wahlabend aufzuheben und sich bei den betroffenen Medienvertretern zu entschuldigen. Er stellte zudem die Frage nach der rechtlichen Grundlage für diese Entscheidung. Fakt sei jedenfalls, dass der „tiefe Staat“ der ÖVP freie Medien bei ihrer journalistischen Arbeit behindern würde.