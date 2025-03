FREILICH Nr. 32: „Süchtig nach dem Kick” – Neue Drogen überschwemmen Europa!

Seit Jahren steigt die Zahl der Drogentoten in Österreich und Deutschland an. Der tödliche Drogenkonsum wird weiterhin von Opioiden wie Heroin dominiert. Doch auch der Konsum von Kokain, Crack und anderen Substanzen steigt. Die Art des Konsums verändert sich ebenfalls: Gerade bei jungen Menschen steigt der Mischkonsum verschiedener Drogen.

Drogentrends, Kartelle und exklusive Einblicke in den Drogenknast

Der Psychologe Dr. Martin Busch ist Leiter des Kompetenzzentrum Sucht (KOSU) an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) und arbeitet bereits seit über zwanzig Jahren im Suchtbereich. Im FREILICH-Interview spricht der Experte über die aktuelle Drogensituation, die Auswirkungen von Suchterkrankungen und warum Cannabis nicht so harmlos ist, wie häufig behauptet.

In einer ausführlichen Analyse blicken wir auf aktuelle Drogentrends in Österreich und Deutschland, wie sich der Drogenmarkt verändert und welche Gefahren dadurch auf uns zukommen. Außerdem fassen wir die Argumente von Befürwortern und Gegnern einer liberalen Drogenpolitik zusammen.

In Deutschland kommen suchtkranke Straftäter in den Maßregelvollzug. Nach dem Tod eines Häftlings in Heidelberg wurde massive Kritik über die Zustände dort laut. Jonathan Stumpf war vor Ort und gibt in seiner Reportage exklusive Einblicke in den Haftalltag.

Zudem befassen wir uns mit dem Zusammenhang von Drogenhandel und Politik: Ob Afghanistan, Kolumbien oder Mexiko – verschiedene staatliche Akteure nutzen den Drogenhandel auch als geopolitisches Werkzeug.

Eine Infografik über den weltweiten Drogenkonsum sowie weitere Artikel über den steigenden Kokainkonsum in Europa, die Gefahren neuer synthetischer Drogen, die „Straight Edge“-Bewegung und den „rechten“ Drogenkonsum bei Ernst Jünger und Konradin Leiner (QRT) runden den Schwerpunkt ab.

Querfront, blaue Volkspartei und Reisebericht

Im Politik- und Wirtschaftsteil geht Benedikt Kaiser der Frage nach, ob zwischen dem BSW und der AfD tatsächlich eine neue politische Querfront zwischen „links“ und „rechts“ entsteht.

Mit Blick auf Österreich zeigen wir, wie sich die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl anschickt, ÖVP und SPÖ als neue Volkspartei abzulösen.

Ein weiterer Beitrag widmet sich dem argentinischen Präsidenten Javier Milei und seinen geplanten radikalliberalen Reformen. Der EU-Abgeordnete Markus Buchheit (AfD) berichtet von seiner Reise, auf der er mit Bürgern, Abgeordneten und Funktionsträgern aus dem nahen Umfeld Mileis sprach.

Uwe Boll, Hemingway und Kulturkampf

Im Kulturteil wirft der Germanist und Historiker Günter Scholdt im zweiten Teil seines Portraits einen kritischen Blick auf den Schriftsteller Ernest Hemingway, insbesondere auf dessen problematisches Verhältnis zu den Deutschen.

Ein Interview mit dem Filmemacher Uwe Boll rundet die neue FREILICH-Ausgabe ab. Der deutsche Kultregisseur erzählt, warum er in seinen Filmen die Realität unverblümt zeigt und was ihn an der deutschen Filmkultur stört.

Weitere Beiträge:

Zuwanderung als Allheilmittel? Kritik an der Studie der Bertelsmann-Stiftung,

„Die Superzelle“: eine antifreiheitliche Filmerzählung,

„Kulturkampf von rechts“: Warum das Ringen um Standpunkte heute so wichtig ist,

Martin Lichtmesz über die Social-Media-Sucht bei Jugendlichen

und vieles mehr …

