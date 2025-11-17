Umfrage: Kickl lässt Stocker und Babler weiter deutlich hinter sich

Die aktuelle Stimmungslage zeichnet ein klares Bild. Herbert Kickl dominiert sowohl die Kanzlerpräferenz als auch die Parteistärken und liegt mit großem Abstand an erster Stelle.

FPÖ-Chef Herbert Kickl kann sich nach wie vor über den ungebrochenen Höhenflug seiner Partei in Umfragen freuen.

Wien. – Aktuelle Erhebungen zeigen ein deutliches Kräfteverhältnis in Österreichs politischer Landschaft. Sowohl bei der Kanzlerfrage als auch bei den Parteipräferenzen deutet vieles auf eine weitere Stärkung der Freiheitlichen und ihres Parteichefs Herbert Kickl hin.

Kanzlerfrage: Kickl baut Vorsprung aus

In der jüngsten von der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 durchgeführten Befragung setzt sich Kickl erneut klar an die Spitze. Demnach möchten 29 Prozent der Befragten den FPÖ-Obmann als Kanzler sehen. Das entspricht einem Zuwachs von zwei Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche.

Mit deutlichem Abstand folgt der amtierende Kanzler Christian Stocker mit elf Prozent. Er hat damit 18 Prozent Rückstand zu Kickl. Auf dem dritten Platz liegt SPÖ-Chef Andreas Babler mit neun Prozent. Das Feld wird von Beate Meinl-Reisinger mit sieben Prozent und Leonore Gewessler mit sechs Prozent komplettiert.

Parteipräferenzen: FPÖ klar voran

Auch bei den Parteiwerten bestätigt sich dieses dominante Bild. Laut der Erhebung erreicht die FPÖ 37 Prozent. Ihre beiden stärksten Verfolger, die ÖVP und die SPÖ, liegen mit 20 beziehungsweise 18 Prozent weit darunter. Dahinter folgen die Grünen mit elf Prozent, während die NEOS auf sieben Prozent kommen.