Das FREILICH-Team geht in die Weihnachtspause

Wir verabschieden uns in die Weihnachtsferien und sehen uns am 12. Jänner wieder.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abonnenten!

Nach einem sehr intensiven und erfolgreichen Jahr 2025 gehen wir vom 22.12.2025 bis einschließlich 11.01.2026 in die wohlverdiente Pause! Ab dem 12.01.2026 werden wir wieder online berichten. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Das Sekretariat ist ebenfalls ab dem 12.01.2026 wieder für Sie da.

Hinweis für unsere Abonnenten und Besteller: Die aktuelle Ausgabe Nr. 37 „Vier gegen Brüssel“ ist seit dem 17.12. im Versand. Bestellungen bis 19.12. werden noch vor Weihnachten verschickt. Sollten Sie Ihr Heft bzw. Ihre Bestellung bis Ende der ersten Januarwoche nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte erneut an uns!

Ihre FREILICH-Mannschaft

