Umfrage in Tirol: FPÖ auf Rekordhoch, Inflation ist das wichtigste Thema

Mehr als die Hälfte der Tiroler zweifelt an der aktuellen Entwicklung ihres Bundeslandes. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.

Themen wie Teuerung, Wohnen und Wirtschaft bewegen die Tiroler am meisten.

Innsbruck. – Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) aus Niederösterreich zeigt die größten Sorgen der Tiroler Bevölkerung auf. Demnach bewegen Themen wie Teuerung, Wohnsituation, soziale Sicherheit und die heimische Wirtschaft die Gemüter am meisten. Die Umfrage ergab, dass 51 Prozent der Befragten Zweifel an der aktuellen Entwicklung Tirols äußern, während 32 Prozent zustimmen und 17 Prozent unentschlossen sind. Die größte Sorge gilt der Teuerung, die von 59 Prozent als wichtigstes Thema genannt wurde. Mit 47 Prozent folgen die steigenden Miet- und Immobilienpreise.

FPÖ holt auf

Die Umfrage gab auch einen Einblick in die politische Stimmung in Tirol. Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahlen wären, würde die ÖVP 35 Prozent der Stimmen (2022: 34,7 Prozent) erhalten, gefolgt von der FPÖ mit 24 Prozent (18,8 Prozent), der SPÖ mit 13 Prozent (17,5 Prozent), den Grünen (9,2 Prozent) und der Liste Fritz mit jeweils acht Prozent, den NEOS mit sieben Prozent (6,3 Prozent) und „Sonstige“ mit fünf Prozent (3,6 Prozent). Die Umfrage mit einer Stichprobe von 788 Personen wurde im Auftrag der FPÖ Tirol durchgeführt.