Umfrage: FPÖ führt weiter, ÖVP legt leicht zu

In knapp zwei Monaten wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Laut aktuellen Umfragen würde die FPÖ als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. Um den zweiten Platz würden sich SPÖ und ÖVP streiten.

Wien. – Am 29. September 2024 finden in Österreich die nächsten Nationalratswahlen statt. Aktuelle Umfragen von Market für den Standard zeigen klare Trends in der politischen Stimmung des Landes. Die FPÖ liegt mit 27 Prozent weiterhin an der Spitze, obwohl sie im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt verloren hat. Die ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP liefern sich mit jeweils 22 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz. Die ÖVP konnte um zwei Prozentpunkte zulegen, während die SPÖ ihr Niveau hält.

Werbung

Die Grünen, die in der aktuellen Bundesregierung vertreten sind, liegen bei neun Prozent und gewinnen einen Prozentpunkt, während die NEOS einen Prozentpunkt verlieren und auf elf Prozent kommen. Die KPÖ bleibt stabil bei drei Prozent, die Bierpartei verliert einen Prozentpunkt und liegt bei fünf Prozent. Sonstige Parteien bleiben unverändert bei einem Prozent.

FPÖ führt mit Abstand

Die Ergebnisse im Vergleich zur letzten Nationalratswahl 2019 zeigen teilweise drastische Veränderungen. Diese Veränderungen könnten am Tag nach der Wahl als politisches Erdbeben gewertet werden, sollten sie sich bewahrheiten. Die Berechnung der Mandate, die sich aus den aktuellen Stimmenanteilen ergibt, zeigt, dass keine Partei alleine regieren kann und Koalitionen unumgänglich sind.