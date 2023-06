Umfrage bestätigt: AfD erreicht höchsten Wert seit 2018

Die AfD darf sich weiter über Zugewinne in Umfragen freuen

Berlin. - Laut Infratest dimap ist die AfD nun gleichauf mit der Kanzler-Partei SPD. Beide erreichen jeweils 18 Prozent, wie eine Umfrage für den ARD-„Deutschlandtrend“ zeigt. Während die AfD zwei Punkte zulegt und damit den höchsten Stand aller Zeiten erreicht, gewinnen die Sozialdemokraten einen Punkt. Auf dem ersten Platz liegt nach wie vor die CDU/CSU mit 29 Prozent (minus eins), die Grünen kommen nur noch auf 15 Prozent (minus eins). Die FPD erreicht unverändert sieben Prozent, die Linke würde mit vier Prozent (minus eins) den Einzug in den Bundestag verpassen.

Infratest dimap fragte erstmal, warum die AfD-Anhänger sich für die Wahl der Partei entscheiden würden. Dabei gaben die Befragten „Zuwanderung und Migrationspolitik“ (65 Prozent), „Energie, Umwelt- und Klimapolitik“ (47 Prozent), „Wirtschaft“ (43 Prozent) und „Soziales“ (29 Prozent) als Gründe für ihre Entscheidung an. Die „Diskussion um Gleichstellung von Frauen und Minderheiten“ (zehn Prozent) sowie die prinzipielle „Opposition zur Bundesregierung“ (fünf Prozent) sind nur wenig bedeutend, wie das Ergebnis zeigt. 67 Prozent der AfD-Anhänger sagten zudem, für ihre Wahlentscheidung sei es entscheidend, „von den anderen Parteien enttäuscht“ zu sein. 32 Prozent gaben an, sie seien von der AfD an sich „überzeugt“.