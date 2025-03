Umfrage: 81 Prozent der Österreicher befürworten Stopp des Familiennachzugs

Wien. – In einer aktuellen Meinungsumfrage von Peter Hajek unter 500 wahlberechtigten Österreichern, die zwischen dem 10. und 13. März 2025 durchgeführt wurde, spricht sich eine klare Mehrheit der Befragten für den geplanten Stopp des Familiennachzugs für Asylberechtigte aus. Nach den Ergebnissen der Umfrage befürworten 81 Prozent der Befragten den Stopp des Familiennachzugs. Davon sind 59 Prozent sehr dafür und 22 Prozent eher dafür. Nur 12 Prozent sind dagegen.

FPÖ-Wähler besonders dafür

Besonders hoch ist der Anteil der Befürworter bei den Wählern der ÖVP, die das Vorhaben mit 96 Prozent unterstützen. 74 Prozent dieser Wähler sind sehr dafür, 22 Prozent eher dafür. Auch bei den Wählern der FPÖ gibt es mit 94 Prozent eine hohe Zustimmung, wobei 85 Prozent der FPÖ-Anhänger den Vorschlag „sehr“ befürworten.

Aber auch die Wählerschaft der anderen Parteien zeigt mehrheitlich Zustimmung. 83 Prozent der NEOS-Wähler sprechen sich für einen restriktiveren Kurs aus, wobei 60 Prozent den Stopp des Familiennachzugs sehr unterstützen. 74 Prozent der SPÖ-Anhänger (37 Prozent sehr, 31 Prozent eher) sowie 61 Prozent der Grünen-Wählerschaft (28 Prozent sehr, 33 Prozent eher) befürworten ebenfalls den Stopp des Familiennachzugs.

Verschiebung hin zu restriktiverem Kurs

Meinungsforscherin Alexandra Siegl kommentierte die Umfrageergebnisse in einer Aussendung: „Ob sich die Regierung mit ihrem Plan, den Familiennachzug auszusetzen, auf EU-Ebene durchsetzt, steht auf einem anderen Blatt“. Der Forderung stimme jedenfalls eine breite Mehrheit der Österreicher zu.

Dass die Anhänger von FPÖ und ÖVP überwiegend für einen Stopp des Familiennachzugs sind, überrasche nicht weiter. „Dass aber auch NEOS-, SPÖ- und sogar Grün-Wähler:innen das Vorhaben mehrheitlich befürworten, zeigt, wie sich die Einstellungen zum Thema Zuwanderung in den letzten Jahren in Richtung eines restriktiveren Kurses verschoben haben“, so Siegl.