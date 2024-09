Nach AfD-Erfolg in Thüringen: Migrantischer Influencer droht Höcke mit Gewalt

Nach dem Wahlsieg der AfD in Thüringen sorgt ein viral gegangenes Video für Aufsehen, in dem ein Migrant dem Spitzenkandidaten Björn Höcke unverhohlen droht. Das Video hat in Sozialen Medien inzwischen Tausende von Kommentaren ausgelöst, die mehrheitlich das Verhalten des Migranten kritisieren.

Erfurt. – Die AfD in Thüringen ist als klarer Sieger aus den Landtagswahlen Anfang September hervorgegangen. Mit 32,8 Prozent wurde die Partei um Spitzenkandidat Björn Höcke klar stärkste Kraft im Land. Die AfD selbst sprach von einem „historischen Erfolg“. Während sich die AfD über das Ergebnis freute, äußerten sich viele Kritiker negativ. Viele Menschen, auch in den Sozialen Medien, waren mit dem AfD-Ergebnis nicht einverstanden. Nun ist ein Video viral gegangen, das einen Migranten zeigt, der Höcke nach dem Sieg in Erfurt sogar droht.

Migrant droht Höcke mit Schlägen

Der Migrant, der Deutsch spricht und zwischendurch immer wieder türkische Sätze einstreut, sagt mit aggressivem Unterton in die Kamera und in Richtung Höcke: „Ich hab gehört, du fühlst dich krass, weil ihr in Thüringen die meisten Stimmen abgeräumt habt. Hör mal zu, so Leute wie du sind neidisch auf so Leute wie mich, weil ich was gerissen hab in Deutschland, ok? Und weil ich den deutschen Staat einmal zappzarapp gemacht habe. Deswegen meld' dich mal bei mir, schreib mir mal, wir gehen einen çay trinken (...)“. Anschließend folgen mehrere Beleidigungen sowie Andeutungen und Gesten, wie er Höcke in den Schwitzkasten nehmen und schlagen würde.

Allein auf X, wo das Video unter anderem geteilt wurde, wurde es über 1.300 Mal kommentiert. Die meisten Nutzer kritisieren den Mann im Video und seine Drohungen, einige fordern seine Abschiebung. Viele Nutzer sehen in dem Video aber auch eine ungewollte Werbung für die AfD: „Viele sagen und schreiben dieser Tage, sie wüssten nicht, warum Menschen in Deutschland AfD wählen und dann erklärt diese Talahon-Karikatur in 49 Sekunden, wozu andere in 1 Stunde nicht fähig sind. Respekt“, schreibt ein Nutzer.