Merz vs. Scholz: Mehrheit will keinen der beiden Politiker als Kanzler

Berlin. – Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag wird der voraussichtliche Kanzlerkandidat der Union, CDU-Chef Friedrich Merz, in den meisten Politikfeldern als deutlich kompetenter eingeschätzt als der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In insgesamt zehn relevanten Politikfeldern liegt Merz in acht Bereichen vorne, Scholz nur in zwei.

Merz überzeugt bei Asyl, Wirtschaft und Innerer Sicherheit

Besonders auffällig ist die Überlegenheit von Merz in Fragen der Asyl- und Migrationspolitik, wo ihn 40 Prozent der Befragten für kompetenter halten, während nur 19 Prozent Scholz den Vorzug geben. Auch in den Bereichen Wirtschaft und Innere Sicherheit hat Merz die Nase vorn: 41 Prozent der Befragten ziehen Merz in Wirtschaftsfragen vor Scholz, der nur auf 20 Prozent kommt. Bei der inneren Sicherheit halten 39 Prozent Merz für kompetenter, während Scholz nur auf 21 Prozent kommt.

Bei den sozialen Themen, insbesondere Arbeit und Rente, sowie beim Klima- und Umweltschutz kann Scholz dagegen besser abschneiden. Hier erzielt Scholz deutliche Vorteile gegenüber Merz. Bei der Sympathie findet eine knappe Mehrheit von 29 Prozent Scholz sympathischer als Merz (27 Prozent). Trotz dieses Vorsprungs liegt Merz bei den Aspekten Glaubwürdigkeit, allgemeine Kompetenz und Führungsstärke vor Scholz.

Bei einer Direktwahl würden sich 25 Prozent für Merz und 21 Prozent für Scholz entscheiden. Eine deutliche Mehrheit von 48 Prozent wünscht sich jedoch keinen der beiden als Regierungschef, während 6 Prozent keine Angabe machen.