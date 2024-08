Landtagswahlen in Ostdeutschland: Ken Jebsen wünscht sich ein „blaues Wunder“

Der Journalist Ken Jebsen ruft in einer Videobotschaft zur Wahl der AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg auf. Zudem kritisiert er die aktuelle Regierung scharf und wünscht sich ein „blaues Wunder“ für Deutschland.

Erfurt/Dresden. – In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Viele Wähler wünschen sich eine Wende im Land und setzen dabei auf die Alternative für Deutschland (AfD). Eine Veränderung wünscht sich auch der deutsche Journalist Ken Jebsen, der mit bürgerlichem Namen Kayvan Soufi-Siavash heißt, wie er am Freitag in einer Videobotschaft erklärte, die unter anderem auf X zu sehen ist. Darin wendet er sich vor allem an die Nichtwähler, zu denen er sich eigentlich auch zählt. Doch dieses Jahr mache er eine Ausnahme, betont er.

Jebsen wünscht sich „blaues Wunder“

Doch nicht nur in Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, wie Jebsen in seiner Videobotschaft anmerkt, auch in Sachsen sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ende des Monats, genauer gesagt am 22. September, stehen auch in Brandenburg Landtagswahlen an. Außerdem weist Jebsen darauf hin, dass er in diesem Monat Geburtstag hat und deshalb einen Wunsch an die Betrachter der Videobotschaft. Und zwar möchte er, „dass wir gemeinsam helfen, dass dieses Land sein blaues Wunder erlebt“.

Diese Regierung sei das Unfähigste, was er in seiner gesamten politischen Karriere jemals erlebt habe, so Jebsen. „Sie sind entweder Trampel auf dem politischen Parkett, selbstherrlich oder vollkommen unfähig, und wir sollten mit diesem blauen Wunder – oder einem blauen Auge – diesen Leuten zeigen, dass sie an den Schaltstellen der Macht nichts zu suchen haben.“ Von dieser Niederlage, die kommen werde und die so „ominös“ sein werde, dass sie in die Geschichte eingehen werde, sollten sie sich die nächsten Jahrzehnte nicht mehr erholen. „Sie sind dabei, unser Land kaputt zu machen, das können wir nur stoppen, indem wir sagen 'Hey, ab jetzt reichts, das blaue Wunder ist da'.“

Nach der jüngsten Forsa-Umfrage vom 30.08.2024 hat die AfD weiterhin die besten Chancen, aus der Wahl am Sonntag als stärkste Kraft hervorzugehen. Demnach käme sie mit 30 Prozent auf den ersten Platz, gefolgt von der CDU mit 22 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) käme mit 17 Prozent auf den dritten Platz. Die Linke käme mit 14 Prozent auf Platz vier, die SPD mit sieben Prozent auf Platz fünf. Die Grünen kämen der Umfrage zufolge auf vier Prozent und würden damit ebenso aus dem Landtag fliegen wie die FDP, die in der Umfrage nur noch unter Sonstige geführt wird und den Einzug nicht schaffen würde.