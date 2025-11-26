Höcke eine Pilzvergiftung gewünscht? Aufregung um Aussage von Linken-Politiker Ramelow

Ein TikTok-Clip mit dem Linken-Politiker Bodo Ramelow sorgt derzeit für große Empörung. Kritiker werfen ihm vor, eine mögliche Pilzvergiftung Björn Höckes gutgeheißen zu haben.

Erfurt. – Ein kurzer Clip des öffentlich-rechtlichen Jugendformats Funk sorgt derzeit bundesweit für Diskussionen. In dem auf TikTok veröffentlichten Video spielt Bodo Ramelow, Thüringens früherer Ministerpräsident und seit März 2025 amtierender Bundestagsvizepräsident, ein Ranglisten-Spiel. Die Aufgabe besteht dabei darin, Politiker danach zu sortieren, mit wem man am ehesten zum Pilzesammeln gehen würde.

Geschmackloser Kommentar zu Höcke

Während Ramelow zunächst locker auftritt, entwickelt sich sein Kommentar zum AfD-Politiker Björn Höcke zum Mittelpunkt der Empörung. Als er aufgefordert wird, Höcke einzuordnen, sagt Ramelow: „Aber es gibt auch Pilze, die ich mit Herrn Höcke sammeln würde, wenn er sie in meinem Beisein auch isst.“

Kritik in Sozialen Medien

In den Kommentarspalten reagierten prompt mit Kritik. „Ernsthaft??? Anderen den Tod wünschen?“, schreibt ein Nutzer dazu etwa. Auch die politische Haltung Ramelows wird infrage gestellt: „Was ist an ihm eigentlich noch links?“, so ein Kommentar. Im Fokus stehen aber nicht nur Ramelow selbst, sondern auch die Darstellung des Formats. Während des Höcke-Zitats blendet Funk eine animierte Sonnenbrille über Ramelows Gesicht ein. Das ruft zusätzliche Empörung hervor. Ein Nutzer fragt: „Und der neutrale GEZ-Kanal findet das mit der tollen Brille auch noch cool?”

Inzwischen hat Ramelow die Vorwürfe, er würde eine Pilzvergiftung Höckes gutheißen, zurückgewiesen. Ein Sprecher Ramelows bezeichnete die Vorwürfe im Gespräch mit T-Online als „absurd“.