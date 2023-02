Neue Umfrage

In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research zieht die FPÖ mit 28 Prozent an der SPÖ vorbei und liegt damit zum ersten Mal seit fast sieben Jahren wieder auf dem ersten Platz. Rendi-Wagners und die SPÖ kommen nur noch auf 24 Prozentpunkte. Mit einem Plus von 2 Prozent kommt die ÖVP in der profil-Umfrage auf 22 Prozent der Stimmen. Ihr Regierungspartner, die Grünen, verbessern sich auf 12 Prozent. Die NEOS verharren bei 9 Prozent.