FPÖ-Chef Kickl begrüßt AfD-Erfolge in Thüringen und Sachsen

Herbert Kickl begrüßt die Wahlergebnisse der AfD in Thüringen und Sachsen. Die AfD hat erstmals die 30-Prozent-Marke überschritten und stellt in Thüringen die stärkste Kraft.

Wien. – Herbert Kickl, Bundesparteiobmann der FPÖ, hat die Wahlergebnisse der AfD in den deutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen begrüßt. Den deutlichen Sieg der AfD in Thüringen und das knappe Rennen mit der CDU in Sachsen bezeichnete er als klares Signal für den Wunsch nach einem Systemwechsel. Die etablierten Parteien seien massiv abgestraft worden, so Kickl.

Kickl kritisiert Ampelparteien

Besonders scharf kritisierte er die bundespolitische Ampelkoalition in Deutschland, deren Parteien in beiden Bundesländern zusammen weniger als 15 Prozent der Stimmen erhielten. Diese Wahlergebnisse seien auch eine klare Botschaft an jene, die andere politische Kräfte ausgrenzen und demokratische Prozesse behindern, so Kickl. Er stellte die Frage, ob diese Parteien lernfähig seien oder weiter in die politische Bedeutungslosigkeit abdriften würden.

Die AfD hat bei den gestrigen Wahlen in beiden Bundesländern erstmals bei einer Landtagswahl die 30-Prozent-Marke überschritten. In Thüringen ist die AfD mit Höcke sogar stärkste Kraft im Parlament. Aufgrund der starken AfD-Fraktionen wird eine Regierungsbildung in Dresden und Erfurt schwierig, vor allem wenn man die AfD aus den Gesprächen heraushalten will.