Erst wenige Wochen im Amt: Nur noch 27 Prozent zufrieden mit Regierung

Kaum im Amt, bröckelt der Rückhalt für die neue Bundesregierung bereits massiv. Nach dem Sparpaket sinkt die Zustimmung in der aktuellen Umfrage auf unter 30 Prozent.

Wien. – Die Zustimmung zur Regierungsarbeit in Österreich ist auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Laut einer aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 sind nur noch 27 Prozent der Bevölkerung mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Dieser Rückgang steht in direktem Zusammenhang mit der Präsentation des neuen Doppelbudgets und des damit verknüpften Sparpakets, das das größte in der Geschichte der Zweiten Republik ist.

Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zufriedenheit um drei Prozentpunkte. Gleichzeitig wuchs der Anteil der Unzufriedenen auf mittlerweile 45 Prozent – ein Plus von ebenfalls drei Prozentpunkten. Die Daten beruhen auf einer Online-Befragung von 1.000 Personen, die am 19. und 20. Mai 2025 durchgeführt wurde.

Sonntagsfrage: FPÖ weiter vorn

In der Sonntagsfrage zur Nationalratswahl bleibt das Bild hingegen stabil. Die FPÖ liegt mit 34 Prozent weiterhin deutlich auf dem ersten Platz. ÖVP und SPÖ liegen mit jeweils 21 Prozent gleichauf auf Rang zwei. Dahinter folgen die Grünen und die NEOS mit jeweils neun Prozent. Grundlage dieser Ergebnisse ist eine geglättete Auswertung von 2.000 Online-Befragungen aus den Zeiträumen vom 12. bis 13. und vom 19. bis 20. Mai 2025.