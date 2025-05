Deutschland: Immer mehr ausländische Tatverdächtige bei Bedrohungsdelikten

Deutschland hat in den letzten 24 Jahren in vielen Deliktsbereichen einen Anstieg des Anteils nichtdeutscher Tatverdächtiger zu verzeichnen. (Symbolbild)

Berlin. – In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger in Deutschland in vielen Deliktsbereichen deutlich angestiegen, so auch im Bereich der Bedrohungskriminalität. Nach Angaben der Bundesregierung wurden im Jahr 2000 insgesamt 82.178 Fälle von Bedrohung nach § 241 StGB registriert, bis zum Jahr 2024 stieg diese Zahl auf 197.921 Fälle, was einem Anstieg von über 140 Prozent entspricht. Besonders auffällig ist die starke Zunahme in den letzten Jahren: Zwischen 2020 (106.411 Fälle) und 2024 haben sich die Fallzahlen nahezu verdoppelt.

Ein dramatischer Trend

Parallel zu den registrierten Fällen ist auch die Gesamtzahl der Tatverdächtigen gestiegen. Im Jahr 2000 wurden 72.112 Tatverdächtige registriert, im Jahr 2024 waren es 159.181. Dies entspricht einer Verdoppelung innerhalb von 24 Jahren. Besonders auffällig ist der Sprung zwischen den Jahren 2021 und 2023, als die Zahlen von 106.937 auf 150.327 und schließlich auf 159.181 im Jahr 2024 anstiegen. Bedrohung Prozentualer Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen Quelle: Drucksache 21/41 Ebenfalls interessant ist der Blick auf die Anzahl der deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Während im Jahr 2000 noch 55.081 Tatverdächtige Deutsche waren (76,4 Prozent), waren 17.031 Nichtdeutsche (23,6 Prozent). Bis 2024 hat sich dieses Verhältnis jedoch deutlich verschoben: Von den 159.181 Tatverdächtigen waren 105.074 deutsch (66 Prozent) und 54.107 nichtdeutsch (34 Prozent). Migrationswelle als Faktor