Bundestagswahl 2025: Grüne werfen 19 Millionen in den Wahlkampf-Ring

Berlin. – Die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Ende der Ampel soll am 23. Februar 2025 stattfinden. Die Grünen planen für den kommenden Wahlkampf mit einem Budget von rund 19 Millionen Euro. Das entspricht den Ausgaben im Wahljahr 2021 und ist das bisher größte bekannte Wahlkampfbudget aller Parteien, wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet.

CDU ohne Entscheidung, SPD mit weniger Mitteln

Die CDU, die 2021 rund 20 Millionen Euro für ihren Wahlkampf ausgegeben hat, hat nach eigenen Angaben noch nicht über ihr Budget entschieden. Die SPD plant mit rund 15 Millionen Euro und liegt damit erneut unter den Budgets von CDU und Grünen.

Bundestagswahl 2025: Wahlkampfbudgets der Parteien in Mio. Euro, Richtwerte Focus

Die Linke gibt an, 6,8 Millionen Euro zu veranschlagen, wovon der größte Teil für Plakate ausgegeben werden soll. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) startet nach eigenen Angaben mit vier Millionen Euro. CSU und FDP machten laut Focus keine Angaben zu ihren geplanten Wahlkampfbudgets. Die AfD ließ die Anfrage unbeantwortet.

Großspenden als Wahlkampfhilfe

Die Parteien konnten sich im zu Ende gehenden Jahr erneut über beträchtliche Großspenden freuen. Insgesamt erhielten die Parteien 14,2 Millionen Euro (FREILICH berichtete). Besonders hervorzuheben ist das BSW, das 6,4 Millionen Euro an Großspenden erhielt. 5,1 Millionen Euro davon stammen allein aus dem Vermögen des Paars Lotte Salingré und Thomas Stanger. Die CDU erhielt 3,5 Millionen Euro an Spenden, darunter 500.000 Euro vom Immobilienunternehmer Christoph Kahl. Die FDP erhielt eine Million Euro, die Grünen sammelten rund 600.000 Euro.

Prominente Unterstützung für die Grünen

Unter den Spendern der Grünen fiel besonders der Name Henning May, Sänger der Band AnnenMayKantereit, auf. Ende November überwies er der Partei 95.000 Euro. Mays Engagement für den Klimaschutz ist bekannt, unter anderem durch Auftritte bei einer Mahnwache in Lützerath und bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen 2021. May arbeitete in der Vergangenheit mit der Hip-Hop-Gruppe K.I.Z. zusammen, die für ihre provokanten Texte und ihre Kritik an der AfD bekannt ist. Besonders umstritten war ein Musikvideo der Gruppe, in dem AfD-Politiker symbolisch getötet wurden.