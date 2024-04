Video aus Wien sorgt für Aufregung: „Sissi würde sich im Grabe umdrehen“

In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das hunderte Muslime am 10. April in Wien vor dem Islamischen Zentrum zeigt. Sie haben sich dort versammelt, um gemeinsam das Zuckerfest zu feiern, das unmittelbar nach dem islamischen Fastenmonat beginnt. Die Bilder stießen bei vielen Nutzern auf Kritik.

Wien. – Am 10. April, unmittelbar nach dem Fastenmonat Ramadan, begann das Zuckerfest, das bis Freitag von Millionen Muslimen gefeiert wird. In Wien lud beispielsweise das Islamische Zentrum zum gemeinsamen Feiern mit Verkaufs- und Essensständen, Bühnen- und Kinderprogramm sowie einer Hüpfburg ein. Wie viele Muslime der Einladung gefolgt sind, zeigt derzeit ein Video, das in den Sozialen Medien, etwa auf X (früher Twitter), für Aufregung sorgt.

„Wien nun doch erobert“

Der Nutzer, der das Video geteilt hat, kommentiert: „Sissi würde sich im Grabe umdrehen. Unglaublich, was in Westeuropa passiert“. In den Kommentaren schließen sich zahlreiche weitere Nutzer der Kritik an und fordern etwa Remigration und einen Stopp der Islamisierung. Andere Nutzer meinen, die Muslime hätten Wien inzwischen erobert: „Nachdem zwei Wiener Türkenbelagerungen 1529 und 1683 erfolgreich abgewehrt wurden, haben sie es 2024 nun endlich geschafft. Na wer sagt's denn“, schreibt einer.

In den Kommentaren wird auch auf das öffentliche Gebet in Dresden zum Beginn des Zuckerfestes verwiesen. Auch das hatte erst kürzlich für Aufregung gesorgt (FREILICH berichtete).