Über die Hälfte der Arbeitslosen in Österreich sind Migranten

In Österreich hat der Anteil der arbeitslosen Personen mit Migrationshintergrund einen alarmierenden Höchststand erreicht: Im Juli 2024 lag die Quote bei 54,3 Prozent, das entspricht 185.554 Personen.

Wien. – Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an den Arbeitslosen in Österreich hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut aktuellen Daten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit lag die Quote im Juli 2024 bei 54,3 Prozent, wie die Nachrichtenplattform Heute berichtete. Das bedeutet, dass von den 341.769 in Österreich arbeitslos gemeldeten Personen 185.554 ihre Wurzeln im Ausland haben. Besonders stark ist dieser Trend in der Bundeshauptstadt Wien.

In Wien ist der Anteil der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund besonders hoch. Hier lag er im Juli 2024 bei beeindruckenden 71,3 Prozent. Von den 145.046 Arbeitslosen in der Hauptstadt haben 103.397 entweder selbst eine Migrationsgeschichte oder sind Kinder von Migranten. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark die Stadt von Migration geprägt ist – auch auf dem Arbeitsmarkt.

2,45 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich

Laut Statistik Austria leben in Österreich insgesamt 2,449 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das sind 27,2 Prozent der Bevölkerung (Stand 2023). Diese Gruppe setzt sich aus der ersten und zweiten Generation zusammen: 1,829 Millionen Menschen sind nach Österreich zugewandert, 620.100 Personen sind in Österreich geboren, haben aber im Ausland geborene Eltern.

Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund leben in Wien. Mit 982.400 Personen, das sind 50,3 Prozent der Stadtbevölkerung, ist Wien ein Zentrum der Migration in Österreich. Andere Bundesländer folgen mit deutlichem Abstand: In Oberösterreich haben 22,5 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, in Niederösterreich 18,3 Prozent. Am unteren Ende der Skala liegen Kärnten mit 16,4 Prozent und das Burgenland mit 15,5 Prozent.

Der engere Begriff „Ausländer“, der sich auf Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft bezieht, umfasst derzeit 1,801 Millionen Menschen in Österreich. Das sind 19,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Davon sind 271.000 in Österreich geboren und 1,530 Millionen aus dem Ausland zugewandert.