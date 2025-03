„Die Rechte – Zwischen Meta- und Realpolitik“: FAV lädt erneut zur Akademie nach Kärnten ein

Auch in diesem Jahr findet wieder die FAV-Akademie in Kärnten statt. Dabei widmen sich die Referenten der politischen Rechten zwischen Meta- und Realpolitik.

Vom 11. bis 13. April 2025 findet in Kärnten die bereits siebte Akademie des Freiheitlichen Akademikerverbands (FAV) Steiermark in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Sezession statt. Das Thema der diesjährigen Akademie lautet „Die Rechte – Zwischen Meta- und Realpolitik“ und ist besonders hinsichtlich der geschlagenen Wahlen in Deutschland und der vorerst gescheiterten Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich brandaktuell.

Kubitschek und FPÖ-Vertreter als Referenten

Als Redner werden unter anderem Götz Kubitschek („Die irrationale Rechte“), Erik Lehnert („Alternativen zum Parteienstaat“) und Benedikt Kaiser („Die Gründungsjahre der Neuen Rechten“) teilnehmen. Zudem werden österreichische Referenten – darunter FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker („Österreich im Interregnum“) und der Tiroler FAV-Obmann Fabian Walch („Schnittstellen zwischen Meta- und Parteipolitik“) – über die aktuelle politische Situation in Österreich und die künftige Rolle der FPÖ sprechen.

Die Unterbringung erfolgt vor Ort. Die Teilnahmegebühr für Schüler, Studenten und Präsenzdiener beträgt 199 Euro für zwei Übernachtungen inkl. Vollpension, für Verdiener 249 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit bei reduziertem Preis lediglich die Vorträge ohne Übernachtungen zu besuchen.

Es ist dem FAV in diesem Jahr zudem gelungen, für junge Interessenten bis 25 Jahre das Akademiewochenende zu einem Aktionspreis von 99 Euro anzubieten. Das Kontingent ist allerdings begrenzt und wird nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Anmeldung und weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter: [email protected]