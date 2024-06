Frankreich hat vielerorts mit den Entwicklungen seiner Migrationspolitik zu kämpfen. Das zeigt sich nun auch in kleinen Dörfern, wie ein Video belegt, das derzeit in den Sozialen Netzwerken kursiert.

Fréjeville. – Am Samstagabend versuchte eine Gruppe Jugendlicher mit einer algerischen Flagge, ein Dorffest in Fréjeville in der Region Tarn in Frankreich zu stören. Die Gruppe schwenkte provokativ die algerische Flagge und warf Gegenstände auf die feiernden Dorfbewohner, während junge Einheimische als Reaktion die Marseillaise sangen.

Franzosen singen Nationalhymne

Diese Vorfälle lösten im Internet zahlreiche Reaktionen aus. Die meisten Kommentare feierten die jungen Franzosen, die ihre Nationalhymne gesungen hatten. Einige Stimmen wiesen aber auch darauf hin, dass diese Episode zeige, wie groß das Migrationsproblem in Frankreich mittlerweile sei, da nun auch kleine Dörfer betroffen seien.

Seit einigen Jahren wird in französischen Dörfern ein Anstieg von Kriminalität und Unsicherheit verzeichnet, der mit dem wachsenden Anteil von Migranten in Verbindung gebracht wird. Dies wird als trauriges Ergebnis der Politik der französischen Regierung gesehen, Migranten von Paris in andere Regionen des Landes zu verteilen.