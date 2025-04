Wien-Wahl: SPÖ bleibt an der Spitze, FPÖ feiert Comeback

Wien. – Am Sonntag fand in Wien eine richtungsweisende Wahl statt: Landtag und Gemeinderat wurden neu gewählt. Insgesamt waren 1.109.936 Wiener wahlberechtigt, die Mehrheit entschied sich für die SPÖ. Sie liegt nach der ersten Prognose mit 37 Prozent an erster Stelle.

SPÖ bleibt stärkste Kraft, FPÖ holt deutlich auf

Nach den ersten Ergebnissen bleibt die SPÖ unter Michael Ludwig damit mit Abstand stärkste Kraft in Wien, muss aber im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2020, wo sie rund 41,6 Prozent erreichte, Einbußen hinnehmen.

17-Uhr-Prognose Landtags- und Gemeinderatswahl Wien 27. April 2025 in Prozent Lazarsfeld Gesellschaft für OE24

Besonders bemerkenswert ist jedoch der Zuwachs der FPÖ. Die Partei unter Spitzenkandidat Dominik Nepp konnte sich nach den neuesten Zahlen deutlich verbessern und erreichte ein beachtliches Ergebnis von 23 Prozent. Zum Vergleich: 2020 kam die Partei auf schwache 7,1 Prozent.

Grüne und NEOS: Keine großen Veränderungen

Bei den Grünen und den NEOS gab es hingegen keine großen Sprünge. Erreichten sie bei der letzten Wahl 14,8 Prozent beziehungsweise 7,5 Prozent, so kamen sie bei dieser Wahl laut ersten Prognose auf 13 beziehungsweise acht Prozent.

Die ÖVP hingegen scheint weiter an Boden zu verlieren. Im Vergleich zur Wahl 2020, bei der sie noch elf Prozent erreichte, sehen sich die Türkisen mit einem deutlichen Minus konfrontiert. Sie erreichte bei dieser Wahl nur noch zehn Prozent. Für kleinere Parteien wie die KPÖ-Links scheint die Wahl in Wien hingegen Chancen zu bieten. Sie konnte ihre Position in den letzten Jahren ausbauen und erreichte nun vier Prozent.