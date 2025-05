Umfrage: FPÖ bei 36 Prozent, SPÖ und ÖVP bei je 20 Prozent

Während die Konkurrenz stagniert oder sogar verliert, bleibt die FPÖ unter Herbert Kickl in Umfragen unangefochten auf dem ersten Platz.

In Umfragen liegt Herbert Kickl mit seiner Partei nach wie vor klar auf Platz eins.

Wien. – Die FPÖ bleibt in der Wählergunst klar an der Spitze. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts INSA im Auftrag des Express erreicht die FPÖ derzeit 36 Prozent und kommt damit fast an die kombinierte Stärke von SPÖ und ÖVP heran.

SPÖ verliert, ÖVP stagniert

In der Erhebung erreichen sowohl die Volkspartei als auch die Sozialdemokratie jeweils 20 Prozent. Während die ÖVP ihren Wert somit halten kann, verliert die SPÖ im Vergleich zur vorherigen Befragung zwei Prozentpunkte.

Sonntagsfrage Nationalratswahl 26. Mai 2025 in Prozent, nächste Wahl voraussichtlich 2028 Insa für exxpress, 1.000 Befragte, 19. bis 21. Mai 2025

Die Grünen verzeichnen unterdessen leichte Zugewinne und kommen auf neun Prozent. Die NEOS hingegen müssen ein Prozent abgeben und erreichen acht Prozent. Die KPÖ bleibt mit vier Prozent stabil. Die Online-Erhebung fand zwischen dem 19. und 21. Mai 2025 mit 1.000 wahlberechtigten Personen statt.