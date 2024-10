Steiermark-Wahl 2024: FPÖ knapp vor ÖVP und SPÖ im Rennen

Die steirische Landtagswahl verspricht Spannung: FPÖ, ÖVP und SPÖ liegen in den Umfragen dicht beieinander. Die Unentschlossene Wähler könnten das Zünglein an der Waage sein.

FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek in Leoben.

Graz. – Am 24. November 2024 findet in der Steiermark die Landtagswahl statt, und eine neue Umfrage der Kleinen Zeitung deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den drei großen Parteien FPÖ, ÖVP und SPÖ hin. Fünf Wochen vor der Wahl ist der Ausgang ungewiss, die Freiheitlichen liegen derzeit knapp in Führung.

Sonntagsfrage Landtagswahl Steiermark 19. Oktober 2024 in Prozent, nächste Wahl November 2024 Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek für Kleine Zeitung, 800 Befragte, 14. und 18. Oktober

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Peter Hajek im Auftrag der Kleinen Zeitung zeigt, dass die FPÖ mit 30 Prozent stärkste Partei wäre, wenn sie am Sonntag gewählt würde. Spitzenkandidat Mario Kunasek und seine Partei liegen damit vor der ÖVP von Landeshauptmann Christopher Drexler, die auf 26 Prozent kommt. Die SPÖ mit Anton Lang erreicht 24 Prozent und liegt damit an dritter Stelle. Insgesamt wurden zwischen dem 14. und 18. Oktober 800 Personen telefonisch und online befragt.

Dreikampf um den Landeshauptmann-Sessel bleibt spannend

Die Umfrage zeigt, dass die Abstände zwischen den drei führenden Parteien gering sind. Mit einer Schwankungsbreite von 3,5 Prozent könnte statistisch gesehen jede der Parteien den ersten Platz erreichen, wobei die Freiheitlichen derzeit die besten Chancen haben. Allerdings sind rund 17 Prozent der Wähler noch unentschlossen, was den Wahlausgang zusätzlich unberechenbar macht.

Im Vergleich zur letzten Umfrage im Mai gewinnt die FPÖ einen Prozentpunkt hinzu, während die ÖVP vier und die SPÖ drei Prozentpunkte hinzugewinnen. Damit hat sich der Abstand zur FPÖ verringert und der Parteienwettbewerb ist offener denn je. Auch bei einer hypothetischen Direktwahl des Landeshauptmannes ist das Rennen knapp: Christopher Drexler (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ) kommen beide auf 21 Prozent Zustimmung, Mario Kunasek (FPÖ) auf 19 Prozent.

Beliebteste Koalition: ÖVP-SPÖ

Die Umfrage zeigt auch die Präferenzen der Wahlberechtigten für mögliche Koalitionen. Am beliebtesten ist eine Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ, die von 28 Prozent der Befragten unterstützt wird. Eine Koalition zwischen FPÖ und ÖVP bevorzugen 23 Prozent, während zehn Prozent für eine Zusammenarbeit zwischen FPÖ und SPÖ stimmen würden.

Weniger gut sieht es für die kleineren Parteien aus: Die Grünen würden laut Umfrage mit acht Prozent deutlich schlechter abschneiden als bei der letzten Wahl 2019, als sie 12,1 Prozent erreichten. Überraschend schlecht schneidet auch die KPÖ ab. Mit fünf Prozent liegen die Kommunisten hinter den Neos, die sechs Prozent erreichen würden. In der Mai-Umfrage lag die KPÖ noch bei elf Prozent und damit vor den Grünen.

Trotz der Verluste könnten aber alle sechs derzeit im Landtag vertretenen Parteien den Wiedereinzug in den Landtag schaffen.