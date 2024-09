Schleswig-Holstein: AfD feiert neues Umfragehoch, CDU bei knapp 40 Prozent

Kiel. – Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl in Schleswig-Holstein, könnte die CDU einen klaren Wahlsieg einfahren. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey erreicht die Partei 38,5 Prozent der Stimmen und liegt damit deutlich vor allen anderen politischen Kräften im Land. Die Umfrage zeichnet ein klares Bild der politischen Stimmung im nördlichsten Bundesland.

Mit deutlichem Abstand zur CDU liefern sich Grüne und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position der zweitstärksten linken Kraft im Land. In der Umfrage kommen die Grünen auf 14 Prozent, die SPD auf 13 Prozent. Damit liegen beide Parteien zwar fast gleichauf, der Abstand zur führenden CDU bleibt aber groß.

AfD gewinnt an Bedeutung

Besonders bemerkenswert ist das Abschneiden der AfD, die mit 13,2 Prozent nur knapp hinter den Grünen liegt. Damit verzeichnet die Partei einen deutlichen Zuwachs gegenüber früheren Umfragen und hat sich zu einer relevanten Größe in der schleswig-holsteinischen Parteienlandschaft entwickelt. In einer Mitteilung der Partei zeigte sich die AfD erfreut über den „neuen Umfragerekord“ und erinnerte an die bittere Schlappe bei der Landtagswahl 2022, als die Partei aus dem Parlament flog. „Wir haben selbstverständlich nicht aufgegeben und geben seit jeher weiter alles für den Erfolg in Schleswig-Holstein“, so die Partei.

Die FDP erreicht in der aktuellen Umfrage 6 Prozent und behauptet damit ihre stabile Position. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der die Interessen der dänischen Minderheit vertritt, kommt auf 7,1 Prozent der Stimmen. Beide Parteien bleiben damit feste Größen in der schleswig-holsteinischen Parteienlandschaft.

Kaum eine Rolle spielt dagegen die Linkspartei, die mit 0,6 Prozent weit unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt. Kleinere Parteien, die in der Umfrage unter „Sonstige“ zusammengefasst werden, kommen zusammen auf 7,6 Prozent.

AfD blickt optimistisch in die Zukunft

Die AfD sieht sich nach ihrem Höhenflug in den Umfragen gut gerüstet für die kommenden politischen Herausforderungen. „Wir liegen nur knapp hinter den Grünen und der SPD“, heißt es in der Erklärung. Die Partei kündigt an, bis zur nächsten Landtagswahl 2027 weiter Boden gutmachen zu wollen. Gleichzeitig bereitet sie sich bereits auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr vor: „Auch da werden wir alles geben“, so die Partei abschließend.