Sachsen: Linksextreme griffen Büros von Grünen-Politikern an

In Deutschland kommt es immer wieder zu linksextremen Angriffen auf Büros der AfD. In Sachsen gerieten nun jedoch auch die Büros von zwei Grünen-Politikern ins Visier der Linksextremisten.

In dem von Melcher auf Instagram geteilten Video ist der Schriftzug „Free Antifas“ am Büroeingang zu lesen.

Leipzig. – Dass Büros und Geschäftsstellen der AfD in Deutschland immer wieder Ziel linksextremer Angriffe werden, dürfte sowohl politischen als auch unpolitischen Beobachtern bekannt sein. Eher unüblich ist es hingegen, wenn ein Büro der Grünen von Linksextremen angegriffen wird. Dennoch ist genau das kürzlich in Sachsen geschehen. Wie die grüne Landtagsabgeordnete Christin Melcher in einem vor wenigen Tagen auf Instagram geteilten Video erklärt, wurden sowohl ihr Wahlkreisbüro in Leipzig-Mitte als auch das von Claudia Maicher (ebenfalls Grüne) im Leipziger Westen angegriffen.

„Free Antifas“ und „Free Maja“ hinterlassen

Es sei nicht das erste Mal, dass ihr Leipziger Büro von „selbsternannten Antifas“ angegriffen werde, so Melcher in dem Video. Sie wisse nicht, wie man gestrickt sein müsse, „in einem Land wie in Sachsen sowas als antifaschistischen Widerstand zu verstehen“. Der Angriff sei „auf jeden Fall ein Bärendienst für all diejenigen, die hier in Sachsen jeden Tag Mut beweisen und klar Kante gegen Rechts zeigen“, so Melcher. Man wolle sich von dem Angriff nicht unterkriegen lassen und weiterhin für ein „buntes Sachsen“ kämpfen, schrieb die Grünen-Politikerin zu dem Video.

Wie Tag24 berichtet, ging bei dem Angriff auf das Büro eine Scheibe zu Bruch, während die dahinterliegende Scheibe aus Sicherheitsglas demnach standhielt. Die Angreifer hatten dem Bericht zufolge mit lila Farbe „Free Antifas” und „Free Maja” auf die Scheiben des Abgeordnetenbüros geschrieben. Außerdem warfen die Angreifer mehrere Farbbeutel auf die Fassade des Wohnhauses in der Heinrichstraße. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

Zusammenhang mit Anklageerhebung

Der Angriff auf das Büro dürfte vermutlich im Zusammenhang mit der am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Anklageerhebung der Bundesanwaltschaft gegen sieben weitere Personen aus dem Umfeld der verurteilten Linksextremistin Lina E. aus Leipzig stehen. Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag gegenüber Tag24 mitteilte, war dies jedoch nicht der einzige Angriff dieser Art in den vergangenen Tagen. So wurde in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni ebenfalls eine Bankfiliale in Connewitz attackiert. Dabei ging ebenfalls eine große Glasscheibe zu Bruch und die Täter hinterließen auch dort den Schriftzug „Free Maja”.

Simeon T., der sich inzwischen Maja T. nennt und sich als non-binär identifiziert, wird beschuldigt, im Februar 2023 in Budapest als Teil einer linksextremen kriminellen Vereinigung Rechte und mutmaßlich Rechte angegriffen zu haben. T. wurde später in einem Hotel in Berlin aufgegriffen und festgenommen. Vor rund einem Jahr wurde T. nach Ungarn ausgeliefert und sitzt dort seither in Untersuchungshaft.