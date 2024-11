Personalrochade: Vom ÖRR-Expertenkreis und Correctiv in Habecks Wahlkampfteam

Johannes Hillje, Populismusexperte und häufiger Gast in den öffentlich-rechtlichen Medien, schließt sich dem Wahlkampfteam von Robert Habeck an. Mit dabei ist auch die Co-Geschäftsführerin von Correctiv.

Berlin. – Johannes Hillje, bekannt durch seine häufigen Auftritte in öffentlich-rechtlichen Medien als Populismus- und AfD-Experte, wird künftig das Wahlkampfteam der Grünen unterstützen, wie Apollo News berichtet. Der Politikwissenschaftler, der regelmäßig in Sendungen wie WDR 5 und Panorama zu Gast ist, wird einer der wichtigsten Berater des grünen Spitzenkandidaten Robert Habeck für die Bundestagswahl 2025. Hillje wird dabei als Teil eines fünfköpfigen Beraterteams an Habecks Strategie arbeiten, um den Grünen bei der anstehenden Neuwahl zu einem besseren Ergebnis zu verhelfen.

Beratungstätigkeit für die Grünen und die Heinrich-Böll-Stiftung

Es ist nicht das erste Mal, dass Hillje mit den Grünen zusammenarbeitet. Bereits 2014 leitete er den Europawahlkampf der Partei und engagiert sich regelmäßig für die Heinrich-Böll-Stiftung. Außerdem ist er Policy Fellow bei der progressiven Denkfabrik „Das Progressive Zentrum“. Bei seinen Auftritten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird seine Tätigkeit für die Grünen allerdings häufig verschwiegen, was immer wieder zu Fragen nach seiner Unabhängigkeit als Experte führt. Auch als Autor ist Hillje in Erscheinung getreten: 2017 veröffentlichte er das Buch „Propaganda 4.0 - Wie rechte Populisten Politik machen“, 2019 ein weiteres über die Überwindung des Nationalismus im digitalen Zeitalter.

Correctiv-Geschäftsführerin schließt sich den Grünen an

Zu den Grünen wechselt auch Jeanette Gusko, die rund zwei Jahre Co-Geschäftsführerin des linken Recherchenetzwerks Correctiv war. Gusko verlässt das umstrittene Netzwerk, das Anfang des Jahres mit seiner inzwischen größtenteils widerlegten Berichterstattung über angebliche Deportationspläne einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, um im Wahlkampfteam der Grünen zu arbeiten. Dort wird sie das Team von Robert Habeck im anstehenden Bundestagswahlkampf unterstützen.

Der Wechsel von Gusko und Hillje zeigt, wie Akteure, die oft als unabhängige Experten verkauft werden, zunehmend in politische Kampagnen eingebunden werden. Der Wechsel zu einer politischen Partei wie den Grünen unterstreicht die enge Verflechtung von Politik und Medien.