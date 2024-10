Nach der Nationalratswahl: FPÖ in Umfragen mit 31 Prozent weiter klar vorne

Auch nach der Wahl am vergangenen Sonntag liegt die FPÖ in den Umfragen vorne.

Wien. – Eine aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft, die vom 30. September bis 1. Oktober unter 1.000 Befragten und damit knapp nach der Nationalratswahl durchgeführt wurde, zeigt weiterhin hohe Werte für die FPÖ. Demnach kämen die Freiheitlichen auf 31 Prozent, wenn am kommenden Sonntag ein neuer Nationalrat gewählt würde. Im Vergleich zur letzten Umfrage wäre das ein Plus von vier Prozentpunkten.

Verluste bei ÖVP

Demgegenüber würde die ÖVP zwei Prozentpunkte verlieren und käme auf 20 Prozent. Die SPÖ bliebe stabil bei 16 Prozent, während die NEOS um zwei Prozentpunkte auf neun Prozent zulegen würden. Auch die Grünen könnten sich über ein minimales Plus von einem Prozent im Vergleich zur letzten Umfrage freuen und kämen damit ebenfalls auf neun Prozent.

Sonntagsfrage Nationalratswahl 05. Oktober 2024 in Prozent, Rohdaten Lazarsfeld für OE24

Die KPÖ müsste hingegen einen Rückgang um ein Prozent auf nur noch zwei Prozent hinnehmen. Eine deutliche Veränderung zeigt sich auch bei den sonstigen Parteien, die um vier Prozentpunkte auf 13 Prozent zurückfallen würden.

FPÖ als Wahlsieger

Insgesamt zeigen die Umfrageergebnisse, dass die FPÖ weiter an Zustimmung gewinnt. Bei der Nationalratswahl am vergangenen Sonntag war die FPÖ laut vorläufigem Ergebnis inklusive der ausgezählten Briefwahlkarten mit 28,8 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die ÖVP mit 26,3 Prozent und die SPÖ mit 21,1 Prozent. An vierter Stelle liegen die NEOS mit 9,1 Prozent und an fünfter Stelle die Grünen mit 8,2 Prozent.