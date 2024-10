Junge Union wird woke: Eigenes Awareness-Team auf dem Deutschlandtag

Noch bis heute findet in Halle der Parteitag der Jungen Union statt. Ein Foto von einem Aushang bei der dortigen Veranstaltung sorgt nun in den Sozialen Medien für Irritationen.

Halle (Saale). – Vom 25. bis 27. Oktober findet in Halle (Saale) der Parteitag der Jungen Union (JU) statt, bei dem am Freitag bereits der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, sowie der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, gesprochen haben. Weitere Parteiprominenz sprach am Samstag. Während es bei der Veranstaltung der JU, die nach eigenen Angaben rund 90.000 Mitglieder hat, kaum kritische Themen gab, sorgt ein Aushang während der Veranstaltung für Aufregung in den Sozialen Medien.

Eigenes Awareness-Team bei JU-Veranstaltung

„Du fühlst Dich nicht sicher? Du wirst bedrängt? Du wurdest belästigt? Du wurdes diskriminiert? Du brauchst Hilfe?“, heißt es auf dem Aushang auf der Damentoilette. „Wir sind während der gesamten Veranstaltung für Dich da! Sprich uns einfach an und wir werden diskret helfen“, heißt es weiter. Wer genau mit „wir“ gemeint ist? Das eigene Awareness-Team, das die JU bei der Veranstaltung einsetzt.

„Als Junge Union waren wir uns immer einig: In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Sexismus und Belästigungen – das gilt auch und insbesondere in unseren eigenen Reihen. Unsere klare Linie: Null-Toleranz!“, ist am unteren Ende des Aushangs zu lesen. Man sei „gegen jegliche Formen von Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder Aussehen“, betont die JU darin. „In unserem Verband wollen wir ein Klima schaffen, in dem sich jedes Mitglied in jeglicher Hinsicht wohl- und wertgeschätzt fühlt. Denn Gleichberechtigung, Vielfalt und Toleranz sind bei uns in der Jungen Union keine Aufgabe, sondern eine Selbstverständlichkeit, für die wir uns starkmachen.“

Nicht das erste Mal

Ein Foto des Aushangs wurde von der Zeit-Journalistin Mariam Lau auf X geteilt. Sie kommentierte es mit den Worten: „Auf der Damentoilette beim Deutschlandtag der Jungen Union hängt dies hier. The times, they are a-changing!“ In den Kommentaren wundert sich eine Nutzerin allerdings, warum der Aushang nur auf der Damentoilette zu finden ist: „Aber warum nur auf der Damentoilette? Warum nicht für alle sichtbar? Weil die Männer vor Ort dann empört dafür sorgen würden, dass das ganz schnell verschwindet?“, fragt sie.

Andere Nutzer sehen in dem Aushang den Beleg dafür, dass sich die JU zunehmend zu einer woken Organisation wandelt: „Eine weitere Bestätigung dafür, dass die CDU einschließlich der JU nur noch woker Müll ist. Die Grenzen zu Linksgrün verschwimmen immer mehr“, schreibt ein Nutzer. Dem stimmen viele zu. Ein anderer wiederum Nutzer will wissen: „st es auf einen Treffen der JU so gefährlich für Frauen, dass man ein Awareness-Team braucht?“ Es sei nicht das erste Mal, dass es solche Awareness-Teams auf dem Parteitag der JU gebe, klärt ein Nutzer auf. „Findet man auch immer prominent auf den Webseiten und bei der Einladung“, erklärt er.