„Dieser ******“: Grünen-Politikerin Maurer wettert in Video gegen Trump

Wien. – Während Millionen Menschen über den Sieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump bei den US-Wahlen jubelten, herrschte bei Linken in weiten Teilen der Welt Katerstimmung. So auch bei der österreichischen Grünen-Politikerin Sigrid Maurer.

Auf TikTok veröffentlichte die Politikerin am Mittwoch ein kurzes Video, in dem sie ihr Publikum fragte, ob es auch so verkatert sei wie sie, und hinzufügte, dass der Kater nicht von übermäßigem Alkoholkonsum herrühre, sondern eben vom Wahlergebnis in den USA. Im Video erklärt sie, dass sie eigentlich ein Jubelvideo drehen wollte, um „die erste Frau im mächtigsten Amt der Welt zu feiern“. Dass dies der demokratischen Kandidatin Kamala Harris nicht gelungen ist, macht Maurer „sehr traurig“, „wie viele andere Menschen auch“.

Trump als „Witzfigur“ bezeichnet

„Heute gönnen wir uns einen Katertag, heute dürfen wir mal traurig sein, heute dürfen wir uns gehen lassen und so, aber morgen dann, morgen kämpfen wir weiter“, so Maurer, die im nächsten Satz eine Beleidigung gegen Trump ausspricht, diese aber mit einem Piepton zensiert. „Weil wir lassen uns doch sicher nicht von diesem **** unterkriegen“, erklärt sie. „Menschenrechte, Rechtsstaat, Demokratie, wir sind in Europa und wir werden dafür weiterkämpfen und vor allem für die Frauenrechte. Es wäre doch gelacht, wenn diese absolute Witzfigur, wenn wir uns von der kleinkriegen lassen würden. Sicher nicht. Also, heute traurig, morgen kämpferisch.“

In den Kommentaren unter dem Video gab es gemischte Reaktionen. Während einige Nutzer mit Maurer mitfühlten, fragte ein anderer „Wer ist hier die Witzfigur?“ Inzwischen kursiert das Video auch auf X, wo mehr Kommentare unter dem Beitrag zu finden sind als unter dem Video auf TikTok. „Diese Witzfigur, die nicht Mal weiß, was eine Frau ist, möchte für deren Rechte kämpfen. Jo, eh“, antwortet eine Nutzerin auf X auf Maurers Aussage.