AfD trotz Wahlerfolgen auch 2025 in den Talkshows des ÖRR unterrepräsentiert

Berlin. – Eine Analyse der Gästeauftritte in den großen Talkshows von ARD und ZDF seit der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zeigt eine deutliche Schieflage. Die Alternative für Deutschland ist demnach in den 65 untersuchten Sendungen deutlich unterrepräsentiert. Laut der Untersuchung des X-Nutzers Jakob Müßiggänger war die AfD nur in einer einzigen Sendung vertreten, obwohl sie bei der Bundestagswahl 20,8 Prozent erreichte.

Grüne in Talkshows überproportional präsent

Deutlich häufiger waren dagegen die Grünen vertreten. Bei einem Ergebnis bei der Bundestagswahl von 11,6 Prozent waren sie in 21 Sendungen präsent, was einem Anteil von 17,5 Prozent entspricht. SPD und CDU/CSU waren ebenfalls überproportional vertreten. Die SPD erreichte bei der Bundestagswahl 16,4 Prozent und kam in 34 Sendungen vor (28,3 Prozent). Die CDU/CSU kam mit 26,5 Prozent auf 45 Sendungen (37,5 Prozent).