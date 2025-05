AfD bei 37,5 Prozent – Sachsen wollen laut Umfrage neuen Kurs

Eine neue Umfrage sieht die AfD in Sachsen deutlich vor der CDU und nahezu in Reichweite der absoluten Mehrheit. Die Ergebnisse heizen die Debatte über eine politische Neuaufstellung im Freistaat an.

Dresden. – In einer aktuellen Civey-Umfrage liegt die AfD in Sachsen mit 37,5 Prozent deutlich vor der CDU, die nur noch auf 28,6 Prozent kommt. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der Partei fort: Bei der letzten Erhebung hatte sie noch 34 Prozent erreicht. Alle übrigen Parteien bleiben weiterhin im einstelligen Bereich.

Kritik an CDU-Kurs

Der AfD-Fraktionschef Jörg Urban sieht in den Zahlen ein klares Signal der Bevölkerung: „Es ist für jeden ersichtlich, dass sich eine überdeutliche Mehrheit der Sachsen eine Mitte-Rechts-Regierung wünscht.“ Die CDU hingegen verliere an Rückhalt, weil sie sich von linken Parteien den Kurs diktieren lasse, „obwohl diese Parteien in Sachsen kaum mehr als fünf Prozent Zuspruch haben“. Solange sich die CDU das bieten lasse, werde sie in der Wählergunst weiter verlieren, so Urban. Angesichts der aktuellen Zahlen sieht der AfD-Chef die AfD kurz vor der absoluten Mehrheit.

„Zeit für Neuanfang“

Urban übte auch scharfe Kritik an Ministerpräsident Michael Kretschmer: „Die CDU und Ministerpräsident Michael Kretschmer haben in den letzten Monaten den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verspielt.“ Die Menschen im Land würden den Versprechungen der Landesregierung keinen Glauben mehr schenken, „weil sich in unserem Land leider überhaupt nichts zum Positiven bewegt“. Es sei daher Zeit für einen politischen Neuanfang mit der AfD in der Regierung, meint Urban.