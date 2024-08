Petitjean über das Institut Iliade: „Wir unterhalten ein großes europäisches Netzwerk“

FREILICH: Könnten Sie sich bitte unseren Lesern vorstellen?

Romain Petitjean: Ich bin ein Familienvater, der sich in Burgund niedergelassen hat. Nach meinem Studium der Geschichte und Anthropologie habe ich meine Karriere in der Welt des Schauspiels und der Kultur gemacht und mich gleichzeitig als Identitätsaktivist betätigt, bevor ich Verantwortung im Institut Iliade übernommen habe, an dessen Entwicklung ich seit seiner Gründung im Jahr 2014 beteiligt war.

Als Heide fühle ich mich meinem Land, meinem Volk und seinen Traditionen besonders verbunden und kämpfe dafür, die Polyphonie der Welt zu bewahren, das heißt die Vielfalt der Sprachen, Farben, Götter und Rassen zu erhalten, eben jene Vielfalt, die das Warensystem zu beseitigen versucht.

Können Sie uns erklären, worin die Aufgabe des Institut Iliade besteht und wie Sie dazu beitragen, die Traditionen der europäischen Zivilisation weiterzugeben?

Die Mission des Institut Iliade spielt sich hauptsächlich auf dem Gebiet der Ideen ab. Unsere Berufung ist in der Tat die Weitergabe eines Erbes, aber es geht uns vor allem darum, an der ideologischen und ethischen Aufrüstung mitzuwirken und das Erwachen der Europäer zu bewirken. Wir wollen uns nicht wie Museumskonservatoren dumm und dämlich mit unserer Geschichte schmücken, sondern aus einer dauerhaften Quelle trinken, um das große europäische Abenteuer fortzusetzen. „Tradition ist nicht die Vergangenheit, sondern das, was nicht vergeht“, sagte Dominique Venner, der am Anfang unseres Instituts stand.

So arbeitet das Institut Iliade seit zehn Jahren gegen die Große Auslöschung unserer französischen und europäischen Kultur und Zivilisation, die die große ethnische Verdrängung unserer Völker ermöglicht. Zu diesem Zweck führt das Institut Iliade einen metapolitischen Kampf durch die Ausbildung von 150 Personen pro Jahr, die Herausgabe von rund 60 Büchern in fünf Reihen, ein jährliches Kolloquium mit rund 1.500 Teilnehmern in Paris und ein Studienzentrum, das sich für eine „intellektuelle und moralische Reform“ unseres Lagers einsetzt, ohne die zahlreichen Initiativen zu vergessen, die aus dem Schoß des Institut Iliade hervorgegangen sind.

Wie kann das europäische Erbe verteidigt und lebendig gehalten werden?

Zunächst einmal, indem sie sich wie ein guter Europäer verhalten. Die Jugend, die zum Teil in einer düsteren Welt ohne Ideale versunken ist, sieht sich sehr vielen Gefahren gegenüber: der technisch-kommerziellen Dampfwalze, die versucht, alles in Waren oder kommerzielle Nischen zu verwandeln; der afroarabischen Einwanderung, die unsere Jugend martert; dem anthropologischen Zusammenbruch mit immer stärkeren Tendenzen zur Selbstdomestizierung, zum körperlichen Absinken und zur Androgynität.

Daher muss ein Menschentyp geschmiedet werden, der für die Launen des Augenblicks unzugänglich ist, ein spiritueller Mensch, der treu und mutig genug ist, unsere Zivilisation zu verteidigen und gedeihen zu lassen, während sich die Zerstörer von innen und die Kolonisatoren von außen die Hände reichen.

Die Iliade hat die Verantwortung, unser Volk mit starken und mythischen Vorbildern und Beispielen nach oben zu ziehen. Wir müssen eine Aristokratie des Körpers und des Geistes neu formieren.

Welche Hauptziele verfolgen Sie mit den Aktivitäten und Veranstaltungen des Instituts, insbesondere mit dem jährlichen Symposium?

Die Schlacht der Ideen gewinnen und politisch den Tisch umdrehen. Dies geschieht durch metapolitische Arbeit, die leider von den großen Parteien im Wahlbereich gemieden wird.

Deshalb ist unser Kerngeschäft die Ausbildung von Führungskräften für die europäische Renaissance. Ein geschulter Mann ist drei wert, und das gilt für das ganze Leben. Sich weiterzubilden, ein ideologisches Rückgrat zu haben, verleiht eine ruhige Kraft in jeder Situation, es ermöglicht eine kohärente und zugängliche Rede, ohne seine Radikalität (die Vertiefung seiner Wurzeln) zu verleugnen, in jeder Situation, in der Familie, an der Universität, in der Kneipe, auf der Straße oder bei der Arbeit. Unsere Fortbildungsveranstaltungen zu den Themen Geschichte, Ideengeschichte, Ethik des Auftretens, Geopolitik oder nonkonforme Ideen tragen dazu bei.

Es geht uns auch darum, die Bedingungen der Debatte über die großen Fragen, die unsere Gesellschaft durchziehen, durchzusetzen: Europa vs. Westen, Sezession vs. Rückeroberung, europäische Zivilisation vs. jüdisch-christliche Zivilisation, Lokalismus vs. Universalismus …

Das Kolloquium ist in erster Linie ein Schaufenster unseres Know-hows, sowohl inhaltlich als auch formal, aber das Wichtigste bleibt das Programm der allgemeinen Ausbildung oder unsere Publikationen wie die Lehrbücher, unser Manifest oder die Cahiers du Pôle études (Hefte des Studienpols) mit universitärem Charakter.

Wie erklären Sie sich, dass der Zulauf zum jährlichen Iliade-Symposium im Laufe der Jahre immer größer geworden ist? Welche Faktoren tragen zu diesem wachsenden Interesse an der Weitergabe des europäischen Erbes bei?

Wir könnten noch weiter wachsen, aber wir sind durch die Größe des Raumes eingeschränkt. Wir bräuchten eine noch massivere Mobilisierung unserer Spender, um diesen Meilenstein zu erreichen. Allen, die uns bereits unterstützen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Der Erfolg des Kolloquiums, das wir wie eine große europäische Oper zu organisieren versuchen, beruht auf einem umfassenden Ansatz: Beiträge, die das Ergebnis einer intensiven Reflexion von Akademikern und Experten zu Themen sind, die manchmal von der Rechten verlassen werden, wie zum Beispiel Ökologie, Anthropologie oder Wirtschaft; ein Bemühen um Ästhetik, sei es im Dekorum oder in der Carte blanche, die wir jedes Jahr Künstlern geben, oder in den musikalischen Momenten, die auf der Bühne geboten werden; dann natürlich unsere Funktionsweise in Form einer Agora und eines Forums, die es uns ermöglicht, sehr viele Gruppen zusammenzubringen, die darauf bedacht sind, jenseits von Parteikapellen zusammenzuarbeiten …

Wir haben einen Ort gewählt, der durch seine Schönheit besticht, die eine Synthese aus dem 18. Jahrhundert und dem Art-déco-Stil darstellt, das Haus der Chemie, das nur wenige Schritte von den Orten der Macht entfernt ist. Symbolisch sollte daran erinnert werden, dass wir hier zu Hause sind und die Übernahme der Macht im Visier haben müssen.

Bei der letzten Ausgabe gab es sehr viele junge Menschen und viele neue Gesichter. Die Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass diese jungen Menschen nicht nur Zeugnis ablegen, sondern sich auch in der Realität engagieren (ein Tweet reicht nicht aus).

Können Sie uns etwas über die Redner und die Themen des jährlichen Iliade-Symposiums erzählen? Wie wichtig ist diese Vielfalt an Rednern für die Förderung einer gemeinsamen europäischen Vision?

Wir führen kein Casting durch und fragen uns, wer bekannt ist oder gut spricht. Stattdessen führen wir für jedes Thema (anthropologischer Niedergang, Natur als Fundament, Wirtschaft im Dienste der Völker, Notwendigkeit von Grenzen, ästhetisches Universum der Europäer usw.) eine inhaltliche Reflexion durch und arbeiten an einem theoretischen und ideologischen Korpus, bevor wir uns ausdenken, wer mit Talent diese oder jene Entwicklung tragen könnte. Dies ist dank der großen Zahl von Akademikern und Experten, die an unserer Seite arbeiten und am Rednerpult im Haus der Chemie das Wort ergreifen, leicht möglich: Baptiste Rappin, Christophe Reveillard, Olivier Rey, Pascal Gauchon, Michel Maffesoli, Alain de Benoist, Renaud Camus, Olivier Battistini, Julien Rochedy ... und nicht zu vergessen die Hausautoren, unser Präsident, der Historiker Philippe Conrad, Pierluigi Locchi, Lionel Rondouin, Jean-Yves Le Gallou, Thibaud Gibelin, Rémi Soulié, Olivier Eichenlaub, Henri Levavasseur, Fabien Niezgoda oder Bernard Lugan …

Es ist die Ernsthaftigkeit unserer Analysen und Stellungnahmen, die es uns ermöglicht, uns in einer Welt voller Anathematiken und Moralvorstellungen von der Masse abzuheben.

Wie arbeitet das Institut Iliade mit anderen europäischen oder nationalen Organisationen zusammen, um seine Ziele zu erreichen?

Das Institut Iliade unterhält ein umfangreiches europäisches Netzwerk, das vor allem durch die Arbeit unseres Beauftragten für europäische Beziehungen, Pierluigi Locchi, gefördert wird.

Unsere Bücher werden in Deutschland (Jungeuropa Verlag), Spanien (Fides), Italien (Passagio al Bosco), Großbritannien (Arktos) oder Norwegen (Legatum Publishing) herausgegeben, und wir haben bereits wichtige Texte aus Ungarn, Italien oder Deutschland in unsere Sammlungen übersetzt … Nicht zu vergessen die regelmäßige Teilnahme zahlreicher europäischer Redner an unseren Kolloquien (Martin Sellner, Adriano Scianca, Benedikt Kaiser, Duarte Branquinho, David Engels, Javier Esparza, Ferenc Almassy …). Viele von ihnen haben übrigens in einem Video, das anlässlich unseres letzten Kolloquiums zum Thema Europa produziert wurde, Zeugnis abgelegt.

Es ist sicher, dass unser Kolloquium anderswo in Europa viele Anregungen gibt. Aber auch unsere Art zu handeln, wie die Entstehung des Instituts Carlos V. in Spanien beweist, das in unsere Fußstapfen getreten ist.

In Deutschland beginnt die AfD, sich einen politischen Platz zu erobern, was vor allem auf die Arbeit deutscher Intellektueller wie Benedikt Kaiser zurückzuführen ist, die ein echtes Vorfeld aufgebaut haben. Die Iliade ist das Institut, das auch an dieser metapolitischen Basis teilhaben will. Sind die französischen Parteien für den Diskurs der Iliade empfänglich?

Wir leisten eine Arbeit der Einflussnahme und der theoretischen Argumentation. Das ist nicht immer spektakulär, wie es Wahlsiege oder Agitprop-Aktionen sein können, aber für uns, die wir uns eindeutig dem Kulturkampf verschrieben haben, werden metapolitische Siege an unserer Fähigkeit gemessen, das Vokabular zu ändern, Symbole durchzusetzen oder Tabus zu brechen. In diesem Fall ist unser Diskurs seit zehn Jahren einflussreich: in Bezug auf die verwurzelte Ökologie, die Kritik am philosophischen Liberalismus, die Komplementarität von Mann und Frau, den Kampf gegen die kulturelle und historische Auslöschung als Matrix für die ethnische Ersetzung, die Notwendigkeit der europäischen Macht usw. Wir sind der Meinung, dass wir in der Lage sein müssen, die Probleme zu lösen, die sich uns stellen.

Wir finden unsere Positionen in den Programmen einiger Parteien, die gegen die Macronie opponieren, oder in den Tribünen angesagter Journalisten. Die Tatsache, dass viele der bei uns ausgebildeten Hörerinnen und Hörer in den Kabinetten oder gewählten Vertretern dieser Parteien arbeiten oder in den Medien involviert sind, trägt eindeutig dazu bei, unsere Ideen voranzubringen.

Aus der Sicht der Iliade müssen alle Schlachtfelder besetzt werden. Alle Aktionsmethoden müssen wertgeschätzt werden. Deshalb haben wir eine große Vielfalt an Zuhörern (Ingenieure, Autodidakten, politische Aktivisten …) und persönlichen Projekten, die jeder Praktikant durchführen muss, um während seiner Ausbildung ausgezeichnet zu werden (Texte, kulturelle Vereinigungen, grafische Kreationen …). Am Ende kommt es darauf an, eine kohärente und radikale Alternative zum herrschenden System zu bieten.

Wie kann man Ihrer Meinung nach vom deutschen Modell lernen?

Ich kenne Deutschland gut, weil ich in München gelebt habe, wo ich mein Forschungsjahr in Anthropologie über die oberbayerischen Biervolksfeste absolviert habe, und weil ich danach als Showproduzent in Köln und Berlin gearbeitet habe.

Deutschland lebt unter einer ideologischen Bleihülle und die meisten identitären Gruppen sind vom Verfassungsschutz infiltriert. Der Erfolg des Liedes „Ausländer raus“, das in allen Bevölkerungsschichten in Ost und West gesungen wird, hat in letzter Zeit die Gemüter erhitzt.

In diesem sehr komplizierten Umfeld arbeitet mit großem Mut ein ganzes Netzwerk von Initiativen von der neuen Deutschen Rechten, über Verleger und Autoren wie Philip Stein und Benedikt Kaiser, Aktivisten wie Martin Sellner, Volksbewegungen wie Pegida, Solidaritätsorganisationen wie Ein Prozent oder Medien wie der Heimatkurier, die parteiunabhängig die öffentliche Debatte mitgestalten, um alternative Visionen anzubieten.

Welches sind die wichtigsten zukünftigen Initiativen oder Projekte, die Sie planen, um die europäische Zivilisation durch das Institut Iliade weiterhin zu fördern?

Pädagogik ist die Kunst der Wiederholung. Unsere Rede ist gesund, klar, kohärent und vor allem ist sie eine radikale Alternative zum bestehenden System, dessen innere Widersprüche und Wahnsinn jeder Europäer jeden Tag sieht. All das wird irgendwann zu Fall kommen und dann braucht es gut ausgebildete Männer und Frauen, die ihrem Erbe treu bleiben und eine klare Vision für die Zukunft haben.

Zur Person:

Romain Petitjean, Koordinator des Institut Iliade, leitet eine Organisation, die sich der Vermittlung und Verteidigung europäischer Traditionen widmet. Das jährliche Kolloquium 2024 wurde von fast 1.500 Teilnehmern besucht.

Dieses Interview entstand in Zusammenarbeit mit der bretonischen Plattform Breizh-info.com.