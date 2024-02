Studie: Grüne haben das größte Vertrauen in den ÖRR

Berlin. – Wer die Grünen wählt, hat mehr Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das hat eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ergeben. Demnach vertrauen 88 Prozent der Grünen-Wähler dem ÖRR, gefolgt von 78 Prozent der SPD-Wähler und 59 Prozent der Union-Wähler. Von den AfD-Wählern vertrauen nur zehn Prozent dem ÖRR.

Nutzer wenig verwundert

In den Sozialen Medien zeigt man sich von den Ergebnissen wenig überrascht. „Ist ja auch quasi der Haussender“, heißt es in den Kommentaren unter dem Beitrag des ÖRR-Blog. Andere finden es eher problematisch, dass so viele Unionswähler dem ÖRR vertrauen: „Dass es bei den Union-Wählern immer noch fast 60 % sind, ist ein Problem“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer Nutzer findet den Anteil der AfD-Wähler, die dem ÖRR vertrauen, zu hoch. „10 % der AfD-Wähler haben Vertrauen zum 'ÖR'?? Es sollten allenfalls 2 % sein“, schreibt er. In den Kommentaren wird auch mehrfach auf eine Umfrage unter ARD-Volontären aus dem Jahr 2020 verwiesen, wonach 57,1 Prozent der Befragten die Grünen bevorzugen. Weitere 23,4 Prozent gaben an, die Linke zu bevorzugen, 11,7 Prozent die SPD.