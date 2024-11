Islamkritiker Michael Stürzenberger wegen Volksverhetzung verurteilt

Der Islamkritiker Michael Stürzenberger, der Ende Mai in Mannheim von einem Afghanen mit einem Messer schwer verletzt worden war, ist wegen Volksverhetzung verurteilt worden.

Stürzenberger bei einer Kundgebung in Frankfurt am Main.

Mannheim/Hamburg. – Ende Mai wurde der bekannte Islamkritiker Michael Stürzenberger auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Afghanen mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Angreifer verletzte weitere Personen, darunter einen Polizisten, der schließlich seinen Verletzungen erlag. Der tatverdächtige Afghane, der auch als IS-Sympathisant gilt, wurde unter anderem wegen Mordes angeklagt. Stürzenberger warnt seit Jahren vor den Gefahren des Islamismus. Doch nun wurde er wegen Volksverhetzung verurteilt.

Urteil bereits rechtskräftig

Das Urteil soll am Montag vor dem Hamburger Landgericht ergangen sein und bezieht sich auf eine Kundgebung, bei der er Muslime und Migranten verunglimpft haben soll, wie ein linker Blog auf X dokumentiert. Zuvor war Stürzenberger in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt worden, das Landgericht setzte die Strafe zur Bewährung aus. Aufgrund eines Formfehlers des Gerichts wurde die Revision zugelassen und der Fall musste neu verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte auf 120 Tagessätze zu je 40 Euro plädiert, das Gericht verurteilte Stürzenberger zu 120 Tagessätzen zu je 30 Euro, also zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro. Beide Parteien akzeptierten das Urteil noch im Gerichtssaal. Es ist damit rechtskräftig.

Nutzer feiern Stürzenberger als „Held“

In den Reaktionen zeigten sich einige Nutzer empört über das Urteil: „Wollte ein Islamist ihn nicht umbringen – und hat Stürzenbergers Thesen damit bestätigt?“, fragt ein Nutzer. „Der Mann wird in diesem Land von einem Moslem fast massakriert und wegen Volksverhetzung verurteilt. Kann man sich nicht ausdenken“, schreibt ein anderer. Wieder ein anderer Nutzer erklärt, Stürzenberger habe bewiesen, „dass er Recht hat“. Ein Nutzer bezeichnet Stürzenbergers sogar als „Held im Kampf gegen die Islamisierung“. Seine Aufklärungsarbeit in Bezug auf den politischen Islam sei „beispiellos“. Das man ihn mit „aberwitzigen Anklagen und Urteilen“ überziehe, sei „ein Treppenwitz der Geschichte“.