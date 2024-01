Exklusiv: So viele Ukrainer und andere Asylsuchende kamen 2023 nach Deutschland

Berlin/Düsseldorf. – Die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, ist bis zum 30. September auf rund 1,1 Millionen gestiegen. Das geht aus amtlichen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Die Angaben basieren auf den Registrierungen im Ausländerzentralregister. Die genaue Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die in die Bundesrepublik Deutschland eingereist oder ausgereist sind, lässt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Einige Personen könnten weitergereist oder in die Ukraine zurückgekehrt sein.

Über 280.000 Ukrainer, mehr als 300.000 weitere Asylwerber

Wie viele Ukrainer in den einzelnen Monaten des Jahres 2023 nach Deutschland gekommen sind und wie viele nach Nordrhein-Westfalen verteilt wurden, geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Harald Weyel hervor, die FREILICH exklusiv vorliegt. Insgesamt wurden im Jahr 2023 über das FREE-Verfahren (Fachanwendung zur Registerführung, Erfassung und Erstverteilung zum vorübergehenden Schutz“), über das ukrainische Flüchtlinge in Deutschland verteilt werden, 288.399 Personen registriert und aufgenommen, davon 55.252 in Nordrhein-Westfalen. Im Januar 2023 war die Zahl der in Deutschland aufgenommenen Ukrainer mit 37.419 am höchsten. In den Folgemonaten ging die Zahl kontinuierlich zurück, bevor sie im Juli und August wieder leicht anstieg. In den Herbstmonaten schwankte die Zahl etwas. Am niedrigsten war sie im Dezember des Vorjahres. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 17.611 Personen aus der Ukraine in Deutschland verteilt.

In einer weiteren Anfrage wollte Weyel wissen, wie viele Asylsuchende im Rahmen der Erstverteilung für Asylsuchende (EASY) im Jahr 2023 bundesweit verteilt wurden und wie viele davon auf Nordrhein-Westfalen entfallen. Wie aus der Antwort, die FREILICH ebenfalls exklusiv vorliegt, hervorgeht, waren es im gesamten vergangenen Jahr bundesweit 307.300 Menschen, davon 64.711 in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Zuzüge gab es in den Monaten August (33.150), September (38.806) und Oktober (44.855). Weyel beurteilte diese Entwicklung gegenüber FREILICH kritisch: „Die EU unterstützt einen Krieg, der 1,6 Millionen Ukrainer nach Deutschland vertrieben hat. Deutschland zahlt doppelt, einmal für die Waffen und einmal für die Flüchtlinge.“